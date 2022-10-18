SON DAKİKA: 'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı! 'Bunu söylerken önümdeki masa sallanıyor'

Asgari ücret zam tahminini paylaşırken 'Önümdeki masa sallandı' dedi! Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı herkes asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. 2022'de hem Ocak'ta hem de Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmıştı. Enflasyon oranının üstünde bir zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde konuşulan son rakam ise 9 bin TL!

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI, EYT... GÜNDEMDE EKONOMİ VAR

Sözleşmeli personelin kadroya geçme süreci, memur ve emekli zamlarının hesaplanması, asgari ücret hakkındaki senaryolar, EYT'deki prim günü hesaplamaları... Türkiye gündeminde ekonomi konuları ağırlıkta, bu da vatandaşın bu konular hakkında araştırma yapmasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dönemde asgari ücretle ilgili ara ara mesaj vermiş ve enflasyona karşılık gereğinin yapılacağını duyurmuştu. Aynı şekilde EYT düzenlemesinin de Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA DUYURDU! ASGARİ ÜCRET İÇİN 9 BİN TL İDDİASI

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ankara'daki kulis bilgilerini paylaştı. Asgari ücrete %64 zam beklendiğini ifade eden Deniz Gürel, 'Benim aldığım bilgi asgari ücretin minimum 9 bin TL olacağı. Bu arada 9.500 TL de konuşuluyor ama en az 9 bin TL rakamı telaffuz ediliyor.' dedi.



