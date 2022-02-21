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Son dakika: Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...

21.02.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç almak isteyenlerin beklediği taşıt kredisi haberi geldi. Son dakika gelişmesine göre kredilerde limitler artırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL’ye çıkardı. Sektördeki fiyat artışlarından sonra satışlar durma noktasına gelmişti. Yeni düzenlemeyle beraber otomotiv sektöründe hareketliliğin artması bekleniyor. Peki kredi almak isteyenler için taksit sayıları kaç oldu? İşte taşıt kredileriyle ilgili son detaylar...

Son dakika: Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...

Son dakika haberi: Son zamanlarda otomotiv sektöründeki fiyatların artışı ve kredilerdeki vade sayısından dolayı satışlar belirgin bir şekilde düşmüştü. Bu nedenle araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği taşıt kredileriyle ilgili düzenlemeye gidildi. BDDK limitlerde yapılan değişikliği duyuruldu. Son gelişmeye göre taşıt kredilerindeki 120 bin TL olan limit 400 bin TL'ye çıkarıldı. İşte otomotiv sektörünü yakından ilgililendiren haberin detayları...

FF

ARTIRILAN LİMİTLER VE VADE SAYILARI

Otomotiv fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL’ye çıkararak sektöre rahat bir nefes aldırdı. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak.

KREDİ TUTARI NE KADAR OLACAK?

Değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı yüzde 70'i aşamayacak. 400 bin TL ila 800 bin TL arasındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 800 bin TL ila 1 milyon 200 bin TL arasındakilerde yüzde 30'u 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde yüzde 20'yi aşamayacak. İki milyon TL'nin üzerindekilerde ise sıfır olacak.

ARAÇ

LİMİTLER DEĞİŞMEDEN ÖNCE NASILDI?

Bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oran sınırlaması Temmuz 2021'de gelmişti. Buna göre fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda 48 aydan 36 aya, 300 bin-750 bin TL'nin araçlarda ise vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. Ayrıca, kredi kullanım oranları da sınırlandırılmıştı. Örneğin 500 bin TL'lik otomobil almak isteyenler bunun 150 bin TL'sini kredi olarak alabiliyor. 350 bin TL'yi peşin ödemek zorunda kalıyor. 150 bin TL ise en fazla 24 aya bölünebiliyor, bu nedenle aylık taksit tutarları 8 bin TL'lerin üzerine çıkıyordu.

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