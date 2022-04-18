Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 18 Nisan Pazartesi günü brent petrol fiyatı, 113 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt grubunda son olarak 16 Nisan Cumartesi günü motorinde 1,79 TL artış yaşanmıştı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

ABD ham petrolü 108 doları aşarken, Brent petrol de yüzde 1'in üzerindeki artışla 113 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha fazla ülkenin Rusya'dan enerji akışına ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği uyarısı petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olan diğer gelişmeler de Libya'da protestoların etkisiyle iki limanın kapanması ve Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın petrol piyasasındaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi yapması oldu.

Öte yandan Şanghay'daki salgına yönelik gelişmeler de yakından izleniyor.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL

16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

EPDK’DEN ZORUNLU PETROL STOKUNA İLİŞKİN KARAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stokunun, 7 Nisan - 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 17 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

EPDK, 14 Mart'ta yayımladığı duyuruyla, 14-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yüzde 7, 1-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine yönünde karar verildiğini açıklamıştı.

EPDK'nın bugün yayımladığı yeni duyurusunda, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stoklarının 7 Nisan - 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 17 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

