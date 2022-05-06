Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Motorin ve LPG fiyatları...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. 6 Mayıs Cuma günü ABD petrolü 109 dolar seviyesini gördü. ABD petrolünde haftalık prim yüzde 4'ü aştı. Brent petrol ise 111 doları aştı. Vatandaşlar 'Akaryakıt fiyatları arttı mı?' diye araştırıken araç sahiplerine indirim haberi geldi. LPG'ye gece yarısından sonra 1 lira indirim geldi. LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,68 lira seviyelerine kadar geriledi.

Benzin ve motorinde ise bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 32 kuruşluk zam bekleniyordu. Ancak zam yapılmama kararı alındı.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

