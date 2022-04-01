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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

01.04.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 80 kuruş indirim gelecek. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Son dakika: Zam haberleri sonrası araç sahiplerinin yüzünü az da olsa güldürecek haber geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim geliyor. Bu gece yarısından geçerli olacak indirimin pompaya yansıyacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Benzin fiyatlarıyla ilgili gelen son dakika haberine göre; 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATI

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.

motorin fiyatları

MOTORİN FİYATLARI

NTV'de yer alan habere göre; motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

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