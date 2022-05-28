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Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi, akaryakıt fiyatları...

28.05.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş sonrası benzine ve motorine bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan fiyatların ardından benzin 25 lirayı geçti.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi, akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına yine çifte zam geldi.

BENZİN 25 LİRAYI GEÇTİ

Benzine 70 kuruş, motorine ise 1 lira zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 25.01 liraya, motorinin litresi ise 24.45 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

SON DAKİKA: Dün gecenin ardından benzin ve motorine bir zam daha! Benzin fiyatları 25 TL'yi geçebilir...SON DAKİKA: Dün gecenin ardından benzin ve motorine bir zam daha! Benzin fiyatları 25 TL'yi geçebilir...


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