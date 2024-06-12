SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika haberi! Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol ve dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim gelmişti. Brent petrol fiyatları mart ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi petrol fiyatlarındaki artış ivmesi devam ediyor. Petrol fiyatları 82 dolarla son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.

MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre, motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 40,21 TL

Motorin: 39,26 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 40,11 TL

Motorin: 39,16 TL

ANKARA



Benzin: 41,20 TL

Motorin: 40,24 TL

İZMİR

Benzin: 41,47 TL

Motorin: 40,59





