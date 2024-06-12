FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 09:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yükseliş eğilimini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor. Petrol 3 ayın zirvesine yükselirken araç sahiplerini üzecek haber geldi. Sürücüler, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusuna yanıt ararken akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Motorine bu geceden itibaren zam geliyor. (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika haberi! Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol ve dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim gelmişti. Brent petrol fiyatları mart ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

a2

Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi petrol fiyatlarındaki artış ivmesi devam ediyor. Petrol fiyatları 82 dolarla son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.

a4

MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre, motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

aa

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 40,21 TL
Motorin: 39,26 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 40,11 TL
Motorin: 39,16 TL

thumbs_b_c_875ade40d601729fcec72eab011a171e

ANKARA

Benzin: 41,20 TL
Motorin: 40,24 TL

İZMİR

Benzin: 41,47 TL
Motorin: 40,59

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükseliş eğilimi üçüncü gününde: Brent petrolün varil fiyatı 82,44 dolar Yükseliş eğilimi üçüncü gününde: Brent petrolün varil fiyatı 82,44 dolar
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Emekliye bayram ikramiyesi var, maaş yokEmekliye bayram ikramiyesi var, maaş yok
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam
En Çok Okunan Haberler
Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! Makam aracı olarak da kullanılacak!

Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! Makam aracı olarak da kullanılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.