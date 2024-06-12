SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika haberi! Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol ve dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim gelmişti. Brent petrol fiyatları mart ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam bu geceden itibaren geçerli olacak.
Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi petrol fiyatlarındaki artış ivmesi devam ediyor. Petrol fiyatları 82 dolarla son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.
NTV'de yer alan habere göre, motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 40,21 TL
Motorin: 39,26 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 40,11 TL
Motorin: 39,16 TL
ANKARA
Benzin: 41,20 TL
Motorin: 40,24 TL
İZMİR
Benzin: 41,47 TL
Motorin: 40,59