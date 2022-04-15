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  4. SON DAKİKA: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol fiyatları yeniden yükseliyor, benzin ve motorin fiyatları...

SON DAKİKA: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol fiyatları yeniden yükseliyor, benzin ve motorin fiyatları...

15.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Bu yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı iddia edildi. Buna göre motorinin litresine 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Benzin ve motorin fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 15 Nisan Cuma günü brent petrol fiyatı, 111 dolardan işlem görüyor. Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt grubunda son olarak 12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti.

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GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
98 $ olunca indirim yapma ama 98 $ dan 111 $'a yükselince zamı yapıştırın
aynen öyle işlerine geldiği gibi yapıyorlar haram zıkkım olsun
herkez konuşur akp yapar. Yürü bee
allah sizi ne bileyim ya valla hergün beddua ediyorum hergün
YARIN 1,60 ZAM VAR MOTORİNDE

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