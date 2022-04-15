SON DAKİKA: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol fiyatları yeniden yükseliyor, benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 15 Nisan Cuma günü brent petrol fiyatı, 111 dolardan işlem görüyor. Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt grubunda son olarak 12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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