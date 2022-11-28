SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı netleşiyor! Sadece 7 gün kaldı: İşte masadaki zam oranı ve o rakam…

Asgari ücret Ocak 2023 zammı son dakika gelişmeleri ve açıklamalar, asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 5 Kasım'da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin maaş zamları da şekillenecek. Bununla beraber Hükümet, asgari ücret 2023 zammı için çalışmalara hız verirken SGK uzamanlarından da tahminler gelmeye devam ediyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2023 asgari ücret zam tahminleri...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli memur ve asgari ücretliye zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı canlı yayında asgari ücrete zamla ilgili önemli tahminlerde bulundu.

'ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK'

Erdursun, Asgari Ücret Komisyonu tarafından Aralık ayında ilk görüşmelerin başlayacağını ve toplam 4 görüşme sonrasında belirlen asgari ücret artışı oranı açıklanacağını bildirdi. Asgari Ücret konusunda standart bir görüş olacağını belirten Erdursun, yüzde 50 zam geleceğini söyledi. Erdursun, asgari ücrette öngörülen rakama ilişkin, "8 bin 250 lira olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE YILDA 3 KEZ ZAM ÖNERİSİ

Erdursun, yeni yılda yapılacak zam oranın yine ihtiyaçları karşılayamayacağını, Ocak ayının zamlı maşının Şubat ayında ödeneğini, Mart ve Nisan ayında tekrar, 'Temmuz'da zam gelir mi?' diye konuşulacağını söyledi.

Asgari ücrette yılda 3 kez zam önerisinin olamayacağını, geçmiş yıllarda enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda bile 2 kere asgari ücretin arttığını bildirdi.

