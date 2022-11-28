FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı netleşiyor! Sadece 7 gün kaldı: İşte masadaki zam oranı ve o rakam…

SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı netleşiyor! Sadece 7 gün kaldı: İşte masadaki zam oranı ve o rakam…

28.11.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?” sorusu kısa bir süre sonra cevap bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı itibariyle milyonların gelirini belirleyecek yeni asgari ücret için toplanacak. Asgari ücret zam tahminleri içinse hesaplamalar devam ediyor. 5 Aralık Pazartesi günü ise kritik! Peki Ocak 2023 için zam oranı ve yeni rakam ne olacak? İşte haberin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı netleşiyor! Sadece 7 gün kaldı: İşte masadaki zam oranı ve o rakam…

Asgari ücret Ocak 2023 zammı son dakika gelişmeleri ve açıklamalar, asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 5 Kasım'da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin maaş zamları da şekillenecek. Bununla beraber Hükümet, asgari ücret 2023 zammı için çalışmalara hız verirken SGK uzamanlarından da tahminler gelmeye devam ediyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2023 asgari ücret zam tahminleri...

hepp

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli memur ve asgari ücretliye zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı canlı yayında asgari ücrete zamla ilgili önemli tahminlerde bulundu.

hesaplama3-1

'ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK'

Erdursun, Asgari Ücret Komisyonu tarafından Aralık ayında ilk görüşmelerin başlayacağını ve toplam 4 görüşme sonrasında belirlen asgari ücret artışı oranı açıklanacağını bildirdi. Asgari Ücret konusunda standart bir görüş olacağını belirten Erdursun, yüzde 50 zam geleceğini söyledi. Erdursun, asgari ücrette öngörülen rakama ilişkin, "8 bin 250 lira olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE YILDA 3 KEZ ZAM ÖNERİSİ

Erdursun, yeni yılda yapılacak zam oranın yine ihtiyaçları karşılayamayacağını, Ocak ayının zamlı maşının Şubat ayında ödeneğini, Mart ve Nisan ayında tekrar, 'Temmuz'da zam gelir mi?' diye konuşulacağını söyledi.

Asgari ücrette yılda 3 kez zam önerisinin olamayacağını, geçmiş yıllarda enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda bile 2 kere asgari ücretin arttığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık açıkladı! 23 ilin kuraları belli olduBakanlık açıkladı! 23 ilin kuraları belli oldu
Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de! Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Son dakika. EYT'de maaş heyecanı... Tarih belli oldu! Promosyon ve Bayram İkramiyesi de verilecek

Son dakika. EYT'de maaş heyecanı... Tarih belli oldu! Promosyon ve Bayram İkramiyesi de verilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.