SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için Bakan Nebati’den kritik mesaj! 7 milyondan fazla kişi için flaş hamle: 7.500, 8.250, 10 bin TL…

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamı için en gerçekçi senaryolarla tahminleri araştırıyor. Hükümet Asgari ücret 2023 zammı için hükümet çalışmalara hız verirken ekonomi yönetiminden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte yüzde 50 zam beklentisi ile yeni rakamlar ve milyonlara asgari ücret rehberi…

SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ’DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Sabah’a konulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz” diyerek asgari ücret için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

TESPİT KOMİSYONU’NUN İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Şimdi ise gözler 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. 7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

Bu kapsamda vatandaşların beklentilerinin karşılanması için Çalışma Bakanlığı kritik bir adım attı. 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer beklentiler doğrultusunda yüzde 50’lik bir artış gerçekleşirse asgari ücretin 8 bin 250 TL olması gündemde. Ancak bazı uzmanlar asgari ücret için 7 bin 500 TL seviyelerini işaret etse de bazıları da 10 bin TL bandının sürpriz olmayacağını belirtiyor.



