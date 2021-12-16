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  4. Son dakika: Asgari ücret için kritik ayrıntı! Bu sene asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika: Asgari ücret için kritik ayrıntı! Bu sene asgari ücret ne kadar olacak?

16.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken yeni gelişmeler de yaşanıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücretle ilgili vergi indirimi ve prim desteği çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yüksek zam' sözleriyle birlikte artış beklentisi yüzde 40'ı geçti. Asgari ücretin vergi ve prim desteğiyle 4 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

Son dakika: Asgari ücret için kritik ayrıntı! Bu sene asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretle ilgili son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantıya hazırlanıyor. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası asgari ücretin hem işçivi hem de işvereni memnun edecek seviyede olması bekleniyor. Komisyonun bu hafta 4. toplantısını yaparak merakla beklenen rakamı açıklaması bekleniyor.

Öte yandan gözler asgari ücretin belirleneceği son toplantıya çevrilmişken, Beştepe'de de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

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PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÜSTLENECEK

Gelen bilgilere göre konuyla ilgili Hazine'ye maliyet yaratan unsurların olduğu belirtildi. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.

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Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA PAYLAŞILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMA AKTARILMIŞTI

Dünkü haberlerde primle ilgili düşünülen düzenlemelere yönelik de çalışmalar yer almıştı. Buna göre milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı.

PRİM KATSAYISI İLE KESİNTİ DE AYNI ORANDA DÜŞECEKTİ

Edinilen bilgiye göre hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.

GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETLİ 250 TL DAHA FAZLA KAZANACAK

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Hazine ve Maliye Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 89 yorum
bizim millete 5000 versende yine begenmez nankörler çok sonuçta
devletin kurumu açlık sınırı 10 bin tl üzeri diyor ama hükümet asgari ücreti 4 bin tl yaptım diye seviniyor ????
atma bebrecep din kardeşiyiz.fakirlik sınırı sekiz bin küsur.aclik sınırı daha aşağıda.bunu dortbin lirayı savunmak için söylemiyorum ama bire bin katmakta üstümüze yok yani
1 simit 3tl 4bini geçse ne olur
Kuzular memnun olur vay be reis iyi zam yaptı diye övünecekler
DOLAR FIRLADI. BU ÜLKENİN EY AKP MİLLET ÇOCUĞUNA MONT ALAMAZKEN NUFUSU İSTANBUL KADAR OLMAYAN BULGARİSTANIN 1 LEVASI 8 TL Yİ GEÇTİ. ASGARİ ÜCRET İÇİN DE KIRAN KIRANA PAZARLIK YAPMAYA DEVAM EDİN 100 TL FAZLA VERMEMEK İÇİN. DÜŞÜN BU MİLLETİN YAKASINDAN
şuan dolar 15.12 oldu,önce bunu durdursunlar sonra asgari ücret ayarlanir

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