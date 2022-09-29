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Son dakika: Asgari ücret için Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: 'Herkesi tatmin edecek'

29.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Asgari ücret 2023 zammı için milyonlarca çalışan meraklı bekleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücretin ciddi şekilde yükselteceğini açıklamasının ardından ‘Asgari ücret zammı ne kadar olacak?’ sorusu en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Asgari ücretle AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Kurtulmuş, memur zamlarına da değindi. İşte 2023 asgari ücret ve memur zamlarıyla ilgili haberin ayrıntıları...

Son dakika: Asgari ücret için Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: 'Herkesi tatmin edecek'

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü yeni yılda alacağı zamlarda. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, asgari ücret ve EYT ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, "Son asgari ücret rakamını aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Yeni bir adımı yıl sonu itibarıyla atacağız. 2023'e güçlü bir şekilde gireceğiz. Rakam konusunda endişe etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu. EYT'de son durum ile ilgili ise "Son aşamasına geldi çalışma. Bize sunulan çalışmada da değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılmaya devam ederken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ve memur zamlarıyla ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA: 'ASGARİ ÜCRET HERKESİ TATMİN EDECEK'

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

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SON DAKİKA: MEMUR ZAMLARI NE OLACAK?

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur." dedi.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

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