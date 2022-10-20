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Son Dakika: Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi! Eğer gerçekleşirse... Hesap makinelerini açın! Asgari ücret zammında beklentiyi yükseltti

20.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Herkesin son dönemde en sık sorduğu soru; “Asgari ücret ne kadar olacak?” Asgari ücret zammına dair bir süredir pek çok rakam telaffuz ediliyor. 7500 TL’den 9000 TL’ye kadar yeni asgari ücret için çok sayıda tahmin ortaya atılırken gündeme getirilen bir rakam tüm dengeleri değiştirecek türden oldu. Eğer gerçekleşirse nasıl bir etki yaratacağı merak edilen o rakam Meclis'teki bir isimden “Altında olmaması lazım” sözleriyle geldi. İşte beklentileri yükselten son asgari ücret tahmini…

Son Dakika: Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi! Eğer gerçekleşirse... Hesap makinelerini açın! Asgari ücret zammında beklentiyi yükseltti

Son dakika haberi: "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yalnızca işveren ve çalışanlar değil tüm vatandaşlar, hangi oranda asgari ücret zammı yapılacağını merak ediyor. Bu doğrultuda da asgari ücrete ilişkin yapılan bütün açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Her geçen gün yeni asgari ücret için farklı bir rakam telaffuz edilirken son olarak CHP'li bir ismin dile getirdiği rakam bir kez daha beklentileri yükseltti. CHP'li isim, "Altında olmaması lazım" diyerek asgari ücret için işte şu sınıra işaret etti...

KRT TV’de Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2023 asgari ücret ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuşoğlu, konuşmasında CHP'nin asgari ücret talebine ilişkin o sınırı duyurdu.

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"ALTINDA OLMAMASI LAZIM"

"Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" hemen hemen her vatandaşın yanıtını merak ettiği bir konu. Asgari ücrete ilişkin konuşan Kuşoğlu "10 bin liranın altında olmaması lazım." dedi. Geçen senenin bütçesinin 1 trilyon 700 milyar olduğunu, bu yılın bütçesinin ise 4,5 trilyon lira olduğunu belirten Kuşoğlu, 1.7'den 4.5'a çıktığını söyleyerek "Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | "Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Tüm hesaplar değişti! Asgari ücrette heyecan yaratan rakam: Yüzde 58, yüzde 64 derken...SON DAKİKA | "Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Tüm hesaplar değişti! Asgari ücrette heyecan yaratan rakam: Yüzde 58, yüzde 64 derken...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Konuşmasında "1,7’den 4,5’a çıkan enflasyon yüzde 140’lık, 150’lik bir enflasyonu gösteriyor, enflasyon bu gerçek anlamda" diyen Kuşoğlu, "Şimdi böyle olduğu zaman asgari ücrete de çalışanlara da işçiye, memura da buna göre zam vermek zorundasınız." şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz sene yılbaşında asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğuna ve yüzde 150'lik enflasyona vurgu yapan Kuşoğlu, bu durumda asgari ücretin 10 bini geçmesi gerektiğini ifade etti. "10 binin altında olmaması lazım." diyen Kuşoğlu "Bütçe de bunu yansıtıyor zaten" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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ASGARİ ÜCRET EN SON NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

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