FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | "Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Tüm hesaplar değişti! Asgari ücrette heyecan yaratan rakam: Yüzde 58, yüzde 64 derken...

SON DAKİKA | "Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Tüm hesaplar değişti! Asgari ücrette heyecan yaratan rakam: Yüzde 58, yüzde 64 derken...

18.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye nefesini tuttu ve asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Gündemde asgari ücret zammına dair çok sayıda oran ve rakam konuşulurken vatandaşlar bir yandan hesaplamalar yapıyor. En son yüzde 58'lik ve yüzde 64'lük bir artışın olabileceğine dair beklentiler gündeme gelirken son yapılan bir açıklama herkesin heyecanlanmasına yol açtı. İşte Bakan'dan alındığı belirtilen bilgiye göre asgari ücret ile ilgili sözü edilen o rakam...

SON DAKİKA | "Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Tüm hesaplar değişti! Asgari ücrette heyecan yaratan rakam: Yüzde 58, yüzde 64 derken...

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Milyonlarca çalışan ve iş veren yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret ile ilgili farklı rakamlar konuşulmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı ile ilgili tahminler ve kulislerde konuşulan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN '8 BİN 690 TL' DİLE GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" demişti. Bütçede en dikkat çeken kalem ise ‘işveren sigorta prim desteği’ olmuştu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlenmişti. Buna göre toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olması halinde yeni asgari ücretin net 8 bin 690 TL olması beklenmeye başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de asgari ücretle ilgili yaptığı "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" açıklaması bu beklentiyi güçlendirmişti.

iStock-1063289558

Dikkatlerden kaçmadı... Yapılan iki açıklama asgari ücrette o ihtimali güçlendirdi! İşte kulislerde konuşulan rakam…Dikkatlerden kaçmadı... Yapılan iki açıklama asgari ücrette o ihtimali güçlendirdi! İşte kulislerde konuşulan rakam…

"ASGARİ ÜCRET 9 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR"

HaberGlobal canlı yayınında gazeteci Şaban Sevinç, asgari ücret ile ilgili kulislerde konuşulan oldukça dikkat çeken bir rakamı gündeme getirdi. Sevinç, başka bir kanalda konuşurken bir ismin Bakan'dan aldığı bilgiye göre asgari ücretin 9 bin 500 liraya kadar çıkabileceğini söylediğini aktardı. Bunun yüzde 40 civarında bir maliyeti olduğunu ve işçi başına işverene 13 - 13 bin 500 liralık bir maliyetin görüldüğünü vurguladı.

iStock-1177200047

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? 'Bunu söylerken masa sallanıyor' dedi 9 bin TL'yi duyurduSON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? 'Bunu söylerken masa sallanıyor' dedi 9 bin TL'yi duyurdu

Öte yandan Sevinç, Bakan Bilgin'in ortada konuşulan rakamların gerçekçi olmadığını, daha sürecin olduğunu ve taraflarla konuşmadan bu rakamların konuşulmaması gerektiğini söylediğini bir kez daha dile getirdi. Bu nedenle beklemek gerektiğini söyleyen Sevinç, beklentinin şimdiden yükseldiğini belirtti ve bundan sonra 9 bin TL'nin altında belirlenecek bir asgari ücretin hayal kırıklığı yaratabileceğini ifade etti.

thumbs_b_c_4c9b071ec3f53a2e50fa134c13816ad6

ASGARİ ÜCRET EN SON NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

Son dakika: EYT ve asgari ücret gündemden düşmüyor! Gözden kaçan emeklilik detayı: Eğer yasa iptal olursa...Son dakika: EYT ve asgari ücret gündemden düşmüyor! Gözden kaçan emeklilik detayı: Eğer yasa iptal olursa...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes EYT'yi konuşuyor! Gözden kaçan emeklilik fırsatı...Herkes EYT'yi konuşuyor! Gözden kaçan emeklilik fırsatı...
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!
İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosuİşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret asgari asgari ücret ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 77 yorum
8-10 bin asgari ücreti bu esnaf işveren nasıl ödeyecek diyen yok
işverende sanki boş duruyor zam yapmıyor.işveren enflasyona göre zam yapıyorsa işçisine de zam yapacak.İşveren enflasyona ezilmesinde işçi ezilsin mi?
sabah sık dişini kendin aç kapa dükkanını ozaman. Vermek istemiyorsan çalıstırmazsın bu kadar basit.Zaten herseyi vergiden düşüyosun arabaya aldığın yakıtı market harcamanı işçiye verilen zam mı gözünüze battı
saten zam yapıyorsunuz
Esnaf işveren olarak Borsa gibi USD EURO gibi Herşeyin fiyatını yükseltip durursanız Bedelinide ödersiniz yada çalışacak adam bulamazsınız ya aç gözlülüğüdoyumsuzluğu bırakın yada yok olun o yaptığınız işler sizi hiper zengin yapmayacak hiçbir zaman
öder sıkıntı olmaz
150 liraya satarken iyi bi kilo peyniri bir işçi günlük bi kilo peynire çalışıyor isverende pastayı bölüşmeyi bilcek
1 liralık ürün oldu 3 lira kazanıyorsa verecek
şuanda zamlı ürünü esnaf satıyor diymi maaşı eriyen işçi o yüzden öder fazlasıyla
sen diyormusun bu isciler maaslarinin yarisini kiraya kalaninida faturalar gidiyor ne yer ne icer diye dusunuyormusun..
Bu insanlar bu paralarada geçinemez demek istiyorsun galiba esnaf yatağından kalksın kendisi çalışsın bi zahmet
Haticeye değil Neticeye bakın
adam gibi adam yine recep tayip erdogann

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Herkes EYT'yi konuşuyor! Gözden kaçan emeklilik fırsatı...

Herkes EYT'yi konuşuyor! Gözden kaçan emeklilik fırsatı...

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.