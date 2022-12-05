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SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? İşte DİSK'in asgari ücret talebi: 13 bin 200 lira...

05.12.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 milyon SGK'lı çalışanın yüzde 62'sini doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için maraton başladı. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu merak edilirken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 yılı için asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini açıkladı. İşte asgari ücretle ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? İşte DİSK'in asgari ücret talebi: 13 bin 200 lira...

Asgari ücret 2023 zammı için tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 7 Aralık’taki ilk toplantısına çevrildi. Toplantı öncesi, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini açıkladı.

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DİSK AR tarafından hazırlanan Asgari Ücret Araştırması’nı açıklayan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tartışmalı ve eksik hesaplanan TÜİK verilerinde dahi enflasyon yüksek 85,5 olduğunu, emekçilerin enflasyonun yüzde 125 ile yüze 140 arasında gerçekleştiğini aktararak, “İnsanca bir asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerekir“ dedi.

Çerkezoğlu, bulgularını aktardığı Asgari Ücret araştırmasında şu noktalara dikkat çekildi:

"Merkez Bankası ve DİSK-AR verileri asgari ücret civarında bir ücretle çalışanların oranının yüzde 50’lerde olduğunu gösteriyor. Milyonlarca işçi asgari geçim için yetersiz olan asgari ücretle geçinmeye çalışırken, işçilerin bir bölümü de yasal asgari ücrete dahi erişemiyor.

AB ülkelerinde ortalama toplu pazarlık kapsama oranı yüzde 60’ların, OECD ülkelerinde yüzde 30’ların üzerinde iken ILO’ya göre Türkiye’de genel olarak yüzde 7,5, özel sektörde ise yüzde 6’nın altında. Bu durum Türkiye’de asgari ücret civarında çalışanların oranını artırırken AB ülkelerinde asgari ücretler çalışanların kapsamını düşürüyor.

'ÜCRETLER ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE GERİLİYOR'

Türkiye’de diğer emek gelirleri artışının sınırlı kalması sonucunda asgari ücret ile diğer ücretler arasındaki makas kapanıyor ve asgari ücret civarı ücretle çalışanların oranı artıyor. Giderek artan bir biçimde daha çok emekçi asgari ücrete yakın ücretlerle çalışır hale geliyor. Türkiye hızla asgari ücretliler ülkesine dönüşüyor.

Ücretler asgari ücret düzeyine geriliyor. 2005 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katı iken, 2020’de asgari ücretin 1,7 katına geriledi. İşgücü maliyeti araştırmalarına göre ise asgari ücretin ortalama işgücü kazancına oranı 2012’de yüzde 44 iken 2020’de yüzde 73’e yükseldi.

'ASGARİ ÜCRETİNİ MİLLİ GELİRE ORANI DÜŞTÜ'

Araştırmaya göre, 1974’te kişi başına GSYH’nin yüzde 80,6’sı düzeyinde olan asgari ücret, 2022 yılında GSYH’nin yüzde 43,7’ye geriledi. 2016’da asgari ücretin kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 59,7 iken 2022’de yüzde 43,7’ye geriledi. Asgari ücret kişi başına gelire paralel olarak artsaydı brüt asgari ücretin 2022’de ortalama 5 bin 738 TL değil, 10 bin TL’nin üzerinde olması gerekirdi."

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ASGARİ ÜCRETTE KIRMIZI ÇİZGİ 7.786 TL!

Erdoğan’ın asgari ücretin enflasyonun altında olmayacağı yönündeki açıklaması, beklentileri yılın ikinci yarısındaki enflasyonun üzerinde bir rakama odakladı. Atalay canlı yayında ilk kez rakam vererek, “tebessüm ettirmeyen” asgari ücrete imza atmayacaklarını söyledi ve kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtti. Akkol da, “İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

İşveren tarafı, enflasyonun üzerinde bir ilave refah payıyla ücretin belirlenebileceği görüşünde. İşçi tarafı ise net ücrette 8 bin TL’nin üzerinde bir rakam beklentisi içinde. İş dünyası temsilcileri de, gelir vergisi dilimlerinde gerçekçi bir düzenleme istiyor. Asgari ücretin bölgesel belirlenmesi de getirilen öneriler arasında.

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ASGARİ ÜCRETTE TAKVİM BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.


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