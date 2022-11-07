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SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verip duyurdu! O detay için ise son sözü 'patron' söyleyecek...

07.11.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: “Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?” sorusu yanıtının Aralık ayının son günlerinde netliğe kavuşması bekleniyor. Gelecek aybaşı itibariyle milyonların gelirini belirleyecek yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücret zam zam tahminleri içinse hesaplamalar devam ediyor. Peki Ocak 2023 için zam oranı ve yeni rakam ne olacak? İşte asgari ücret tahminleri, yapılan açıklamalar ve son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verip duyurdu! O detay için ise son sözü 'patron' söyleyecek...

Asgari ücret Ocak 2023 zammı son dakika gelişmeleri ve açıklamalar, asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl iki kez zamlanan asgari ücret için alt sınırın enflasyon farkı kadar olması bekleniyor. Aralık ayında Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni rakam için tahminler ise ekonomi yönetiminin açıklamaları doğrultusunda gelmeye devam ediyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2023 asgari ücret zam tahminleri...

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İPUCU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini’ ve bu yönde çalışmaların yapıldığı ifade ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ise, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yeni asgari ücret için son yorum AK Parti cephesinden geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak" dedi.

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YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Milyonları heyecanlandıran bu gelişmeler sonrası konunun uzmanlarından da yeni tahminler geldi. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Geçen yılın enflasyon oranı ile bu yılınkini karşılaştırdığımızda geçen yıla göre yüksek bir enflasyon yaşıyoruz. Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Yüzde 30 da Temmuz ayında yapıldı. Yüzde 80’in üzerinde zam yapılmış oldu. Asgari ücrete zam konuşulurken, minimum düzeyde en düşük yüzde 50 seviyesinde zam yapılır. Asgari ücretin 8 bin 250 lira bandında olacağını düşünüyorum ancak bunun üzerinde de bir rakam olabilir” dedi.

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“TÜM MALİYET İŞVERENİN ÜZERİNDE”

“Asgari ücreti ödeyen işveren ve esnaftır. Hükümetin asgari ücreti biz daha iyi yapacağız derken elini taşın altına koyması, işverene destek olarak asgari ücreti artırması gerekir” diyen Erdursun şunları kaydetti:

“Asgari ücret zammını devlet vermez. İşverenler ve esnaf verir bu nedenle de asgari ücrete yapılacak zammın tüm maliyeti işverenin üzerindedir. Devlet destek vermezse yapılacak zam direkt tüm ürünlere, hizmetlere yansır, enflasyon artışı daha hızlı artmaya devam eder. Asgari ücrete zam yapılmalı diğer çalışanların bu enflasyon ortamında suçu ne? Ama tüm haberler asgari ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücretin üzerinde aylık alanlar ne olacak? Asgari ücrete artış olunca asgari ücret üstünde aylık alanlarda aynı oranda artış olmazsa vasıflı çalışanların motivasyonu düşer ve verimsizlik artar. Sadece asgari ücret olarak değerlendirmememiz gerekiyor.”

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ZAM ORANI YÜZDE 20’LERDE KALDI

Asgari ücret üzerinde kazananların zam oranları hakkında da değerlendirmede bulunan uzman isim, “Asgari ücret yüzde 50 artıyor. Asgari ücretin üzerinde aylık alanlara yüzde 20-30 zam yapılıyor. Asgari ücretlilerle, verimli çalışacak, daha önce yıllar öncesi işe başlamış kişilerin ücretleri ile mesleğe yeni giren kişinin ücretini yaklaştırırsak çalışma hayatında disiplini bozmuş oluruz. Tüm çalışanlara aynı oranda artış yapılmalıdır diye düşünüyorum. Asgari ücrete yapılacak zam tüm çalışanlara yasal olarak yansıtılmalıdır. İşverenlerin iki dudağı arasında kalmamalı, çalışanlara yüzde kaç zam yapılacak bu oran belirlenmeli ve yasal olarak tüm çalışanlara yansıtılmalıdır” şeklinde konuştu.

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SON SÖZÜ PATRONLAR SÖYLEYECEK

Erdursun sözlerine şöyle devam etti:

“Memurlar yüzde 42 enflasyon farkı aldı. Emekliler, SSK, Bağkur emeklilerine enflasyon farkı veriliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Tüm asgari ücretlilerin gelirleri arttı. Daha sonra yüzde 30 arttı. Ama asgari ücretin üzerinde çalışan 8,5 milyonun aylığı patronun iki dudağı arasında kaldı. Memur, emekli, asgari ücretlilere devletin belirlediği oranda zam yapılıyor. Asgari ücretin üzerinde çalışanlara işverenin zam yapma zorunluluğu yok. Bu uygulamada da asgari ücretin üzerinde aylık alan kişileri cezalandırıyoruz. İyi niyetli işverenler aynı oranda zam yapıyor ancak asgari ücretin üzerinde aylık alan herkese bu oranda zam yapılmıyor.”

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DEVLET DESTEĞİ TALEBİ

Bu noktada devlet desteğinin önemine vurgu yapan Erdursun, “O kişileri de ayrı tutmadan ne kadar zam yapılacak? Oran belli ise aynı oranın tüm çalışanlara yansıtılması gerekiyor. İkincisi devletin destek vermesi lazım, işsizlik sigortası fonundan mı verir, Hazine’den mi verir? Devletin elini taşın altına koyarak destek vermelidir. Mesela 2018 yılında asgari ücret 1603 liraydı devletin desteği devletin desteği 150 liraydı. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira, devletin desteği 100 lira. Daha fazla destek vermesi gerekiyor ki maliyet artmasın. Maliyet artarsa işveren, esnaf bunu fiyatlarına yansıtır. Biz bugün yaşadığımız enflasyondan daha yüksek oranda enflasyon yaşarız ve yapılan zammın da anlamı olmaz” ifadelerini kullandı.


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