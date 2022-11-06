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SON DAKİKA | EYT ve asgari ücret için nefesler tutuldu, ipucu gibi açıklama AK Partili Kurtulmuş'tan geldi: Olmayacak duaya 'amin' demeyiz

06.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ve asgari ücretle ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, milyonlarca vatandaş nefesini tutup çıkacak düzenlemeyi bekliyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuşan AK Partili Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızı mutlu edecek bir gelişme yaşanacak" diyerek adeta ipucu verdi. EYT konusuna da değinen Kurtulmuş, "Olmayacak duaya 'amin' demeyiz." diyerek çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

SON DAKİKA | EYT ve asgari ücret için nefesler tutuldu, ipucu gibi açıklama AK Partili Kurtulmuş'tan geldi: Olmayacak duaya 'amin' demeyiz

Son dakika: EYT ve asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama geldi. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete zam miktarını ve EYT düzenlemesini merakla beklerken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında heyecan yaratan ifadeler kullandı. Kurtulmuş, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak" diye konuşurken, EYT için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

SON DAKİKA | AK PARTİ'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

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Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen Başkent Kulisi programında ekonomiye dair mesajlar veren AK Partili Kurtulmuş, "Şüphesiz ekonomideki gelişmeleri defaatle konuştuk. Seçimdeki birinci madde ekonomi. Ancak vatandaşımız şunu da gördü. Ekonomide içsel faktörlerden çok pandemi, savaşlar dolayısıyla mal ve hizmetlerdeki artış yaşandı. İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak. TOKİ'nin sosyal konut projesini tam da konut projesi olmasının yanında sosyal bir projedir. Seçim dönemine daha düşük bir enflasyonla gidilmesi hedefleniyor." dedi.

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EYT DÜZENLEMESİ: "OLMAYACAK DUAYA 'AMİN' DEMEYİZ"

Kurtulmuş EYT ile ilgili de "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT'yi de Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Olmayacak duaya amin demeyiz. Mali disiplin konusunda disiplini korumaya devam ediyoruz. Kopenhag kriterlerinin altında tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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