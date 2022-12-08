SON DAKİKA: Asgari ücrette '500 dolar' polemiği! Türk-İş'ten çok sert tepki: Kendisine işçi değil köle arıyor

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmezken milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının olumlu geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | TİM BAŞKANI'NA SERT TEPKİ: İŞÇİ DEĞİL KÖLE ARIYOR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin asgari ücret açıklamalarına tepki gösteren Kavlak, “Asgari ücretle ilgili konuşmayan biziz. Herkes ayrı konuşuyor. Herkes yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu olduysa işçiler sayesinde oldu. ‘Asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız’ diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir” ifadelerini kullandı.

"SON DERECE YERSİZ BULDUK"

İlk toplantının olumlu geçtiğini belirten Gültepe, işveren tarafının masaya bir rakam ya da anket çalışması sunup sunmadığına dair soru üzerine, "Masadaki işveren tarafıyla da gayet olumlu geçti toplantı. Çıktıktan sonra basından arkadaşlarımız ihracatçıların söylediklerini benimle paylaştılar, bunu son derece yersiz buldum. Asgari ücret artarsa şu kadar insan işsiz kalır, bizim ihracatımız yara alır gibi şeyler toplantıda asla konuşulmadı." diye yanıt verdi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükümlülüğü var. Yılbaşında alınan net ücret vergiler nedeniyle giderek azalmaktadır. Asgari ücretliler başta olmak üzere milyonlarca çalışanın gelir vergileri kaynağından kesilerek ödenmektedir. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.

Türkiye, ne yazık ki asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Asgari ücretin yükseltilmesi kadar önemli olan konu asgari ücretli çalışan sayısının düşürülmesidir.

Bizim gerçeğimiz bir yandan ülkemizin büyümesi, çarkların dönmesi olması kadar mutlu insanların yaşadığı Türkiye'de birlikte kazanmak umududur. Alacağımız kararın asgari ücretlilere hayırlı olmasını diliyorum.

"HERKES KENDİ YERİNİ BİLECEK"

Bugün ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. İhracatçılar Birliği ayrı konuşuyor. Herkes kendi yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir.

BAKANLIĞIN ANKET ÇALIŞMASI HAKKINDA

Son 20 yılda asgari ücrete 29.8 kat yani 30 kat zam yapılmış. Aynı zaman diliminde ortalama memur maaşları 16 kat artmış, kamu işçisi maaşı 14 kat artmış, ortalama işçi emekli maaşları 16 kat artmış, memur emekli maaşları 13 kat artmış. Asgari ücreti çok artırmak, 30 kat artırmasına rağmen bugün Türkiye niye asgari ücreti konuşuyor. Yetmediği için konuşuyor.

Türkiye’de bu işin çözümü sendikalı olmaktır. Asgari ücreti artırıyorsunuz gelen zamlarla 2-3 sonra alım gücünü yitiriyor. Sendikalı örgütlerde böyle değil. TÜİK rakamlarının üzerine basılmasına rağmen bizim yaptığımız toplu sözleşmeyi biliyorsunuz. Bir yıl içerisinde yüzde 139 zam aldılar.

VERGİ ÜCRETLERİ HAKKINDA

Vergi düzenlemesi yaklaşık 14 milyonu ilgilendiriyor. Biz geçen yıl asgari ücret kadar olanı vergi dışında bıraktık. Bunu bu sene hissedebildiniz mi? Hissedemediniz verginin birinci matrahı gerektiği kadar yükselmediği için hissedilmedi. Bu sene ortalama bir ücretten bahsedelim saatlik ücreti 50 lira brüt 16 bin lira olan birinin ücreti. Yılbaşında 13 bin 544 lira net alıyor. 12. Ayda 12 bin 100 liraya düşüyor 1400 lira kaybı oluyor. Netten bahsediyorum. Üstelik 6. ayda asgari ücrete düzenleme yapıldığı için bu kadar düşük. Asgari ücrete düzenleme yapılmamış olsaydı bu 1450 lira 1800 lira net olacaktı. Brütü 2 bin 700 liradır. 14 milyon insan 1. ayda aldığı ile yılsonunda aldığı arasında 1500 lira fark ediyor.

Vergi çalışanların üzerinde inanılmaz bir yük. Çalışan vergi ödüyor birde pazarda vergi ödüyor, taşıt vergisi ödüyor. Bunun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir. Ergün başkanın söylemek istediği budur. Bunu TÜRK İŞ yönetim kurulu olarak gündeme getirdik. Meclis’teki tüm yetkililere kapsamlı bir mektup yazacağız.

"BUNUN İLACI ÖRGÜTLENMEKTİR"

Asgari ücretten istihdamı korumanın tek yolu örgütlü olmaktır. EYT’liler iyi bir örnektir. Sosyal medya üzerinden örgütlendiler ve istediklerini alacaklar. Örgütlenme olmadığı sürece Türkiye’de biz asgari ücreti de çok konuşuruz, asgari ücrete gelen artıştan sonra da işverenin tehditlerini konuşuruz, hepimiz yoksullukta buluşuruz. Üniversite mezunları, pırıl pırıl çocuklar asgari ücretin biraz üzerinde iş başı yapıyor. Bunun ilacı örgütlenmektir.

Sendikalı işçi asgari ücretten girdiği zaman asgari ücretin üzerinde yüzde 8 zam alır. 4 ikramiyesi vardır bu yüzde 33 yapar, sosyal hakları vardır bu yüzde 7 yapar, işe girdiğinde asgari ücretin üzerinde yüzde 48’le başlamış olur. Bu işin ilacı örgütlenmektir.

Dünkü görüşmede örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme olmadı. Daha önce bu salonda 4 akademisyen bir çalışma yaptık. Tahmin ediyorum bu 2023’te Meclis’in gündemine gelecektir."

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Dünkü konuşmaya bir açıklık getireyim. Toplu pazarlığın oradan başlayacağını söyledi Başkan ama bunu şöyle anlamak lazım TÜRK İŞ 40 yıldır asgari ücrete giriyor. Bu 40 yıl içerisinde 6 defa asgari ücreti imzalamış bunun 2’sini 2022’de imzalamış. Şimdi pazarlıklar oradan başladı diye orada bir tek diye bir kayıt yok. Biz bu sene rakam açıklamadık. İşverenler bir rakam açıklasın görelim, Bakanlık rakamını söylesin görelim, sırtımızda yumurta küfesi yok beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa bunu imzalayacaksın diye zorlayan da yok. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa bunu yakalarsak, elbette seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa bunun altına imza atmayız diye sayın Başkan söyledi.

Asgari ücret 4. toplantıda yani 12. Ayın içinde bitecek vergi dilimleri 1. aydan sonra belirlenecek. Vergi dilimleri girişimlerimiz sonucunda Maliye Bakanı açıklama yaptı bize göre yeterli değil. Yılbaşından sonra vergi dilimleri ile ilgili TÜRK İŞ atacaktır.

"SON TOPLANTIYA KADAR RAKAM GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

ya da 4. toplantıya kadar fiyat geleceğini zannetmiyorum. İlk toplantıda bizim isteklerimiz oldu bunların Bakanlık tarafından masaya getirilmesi ve görüşmelerin daha somut şekilde devam etmesi yönünde talebimiz oldu. Onlarda notlarını aldılar 2. toplantıda bizim taleplerimizi Ticaret Bakanlığı Hazine ve TÜİK’ten rakamlar istedik. TÜİK’in dengeli beslenme ile ilgili verileri var. Hazine Bakanlığı’nın taban aylığı var. İstedik, tekrar görüşmeye devam edeceğiz. En erken 3. hatta son toplantıya kadar rakam geleceğini düşünmüyorum.

"SON DERECE YERSİZ BULDUM"

Masadaki işveren tarafıyla da gayet olumlu geçti toplantı. Çıktıktan sonra basından birkaç arkadaşımız ihracatçıların söylediğini paylaştılar ben son derece yersiz buldum. Masada asgari ücret çok fazla artarsa şu kadar insan işsiz kalır, bizim ihracatımız yara alır bunlar asla konuşulmadı.

Matrah tutarının artırılması çözüm olabilir ama bu şekilde olmaz yeniden güncelleme ile ilgili yüzde 123 gibi bir rakam bunu telafi etmez. Şimdi 2009’da 19 brüt asgari ücretken bugün neredeyse 4.9-5 asgari ücret olması artık ne kadar geriye geldiğimizin göstergesi. İşin hakkaniyetli yanı şudur bu ülkede asgari ücretli ve asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmıyor. Yılbaşında brüt ücret ne örnek veriyorum 1 lira, 12 ay boyunca 12 lira yapar. 12 ay en az seviyesi bu olmalıdır. Asgari ücretliler kadar olan kısım nasıl vergi alınmıyorsa. Brüt 12 asgari ücret kadar vergi alınmaması gerekir. En azından bu bir başlangıçtır. Bunun altında vergi dilimi matrahı işçinin kayıplarını telafi etmeyecektir.

Önümüzde asgari ücret var bir şekilde hallolacak. Asgari ücret Türkiye’nin gündeminden kalktıktan sonra vergi ile ilgili sorunu gündeme taşıyacağız. TÜRK-İŞ’in basın açıklamaları, daha sonra başkanlar kurulunun açıklamaları neyse onu hayata geçireceğiz."

TİM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı açıklamada asgari asgari ücret zammı için, “2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz" demişti.

İŞÇİ VE İŞVERENİN TALEBİ

İşveren kesiminin yeni asgari ücret için ortalama beklentisi 9 bin lira seviyelerinde olurken, işçi kesimi ise masaya açlık sınırı olan 7,785 TL ve üzeri rakamlar için oturacak. Toplantı öncesi canlı yayında milyonların karşısına geçen TÜRK-İŞ Başkan'ı Ergün Atalay, “Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı

olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır' diyen Türk-İş Başkanı Atalay, 'Bizden duymadıklarınıza itibar etmeyin. Beraber oturup konuşacağız, uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız' diye konuştu.

BAKANLIĞIN ASGARİ ÜCRET ANKETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, gerçekçi bir rakam üzerinde durduklarını ifade etmişti. Ancak son açıklamasında Bakan Bilgin, ortalamayı

yukarıya taşıyan bir asgari ücret politikası izlediklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre ortak beklenti olan rakam da netleşti. Asgari ücret 2023 için ortaya çıkan rakam 7.845 TL oldu.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ

Komisyonun ikinci toplantısının ise 14 Aralık’ta yapması kararlaştırılmıştı. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor

