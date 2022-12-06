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Bir asgari ücret açıklaması da ihracatçılardan! ‘Rekabetçilik’ vurgusu: 500-600 dolar gibi rakamlar…

06.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın milyonların gelirini belirlemek için kritik mesaiye başlayacak. Yeni asgari ücret rakamının belirlenmesinin öncesinde açıklamalar peş peşe gelirken, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Gültepe, asgari asgari ücret zammı için, “2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz" dedi.

Bir asgari ücret açıklaması da ihracatçılardan! ‘Rekabetçilik’ vurgusu: 500-600 dolar gibi rakamlar…

Asgari ücret zammı için yüksek tempolu günlere girerken bu kez de dikkat çeken bir çıkış Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) geldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yeni asgari ücret için, Tespit Komisyonu’nun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir sonuca varılmasını umduklarını ifade eden Gültepe, belirlenecek rakam için rekebetçilik vurgusu yaptı.

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“ŞANSIMIZ KALMAZ”

Gültepe, "Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde beklenti de yüksek oluyor. 2022 yılında bunu yaşadık. Ocak ve temmuzda iki zam verildi. Fiyat verenler ve satanlar çok hassas olmalı. Vererek ve fiyatları yükselterek bir yere gidemeyiz. Kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon artarken kur aynı kalırsa Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Mevcut pazarlarda aşağı doğru bir gerileme başlar. (Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz” dedi.

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BÜYÜME AÇIKLAMASI

2022 son çeyreği ve 2023 yılının ilk çeyreğinin zor geçebileceğini aktaran Gültepe, "Bizim hedefimiz 2023 yılında ilk 6 ayında olmasa bile ikinci 6 altı ayında Türkiye ihracatını yüzde 10 büyütmek. 2022 yılı başında ortaya konulan 250 milyar dolarlık hedefine Türkiye Cumhuriyeti ihracatçısı olarak ulaştık. 12 aylık ihracatın 252 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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Resesyon tehdidinin arttığını vurgulayan Gültepe, "Dünyanın farklı pazarlarına girme noktasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin içinde bulunan sektör ve birliklerle beraber ticari heyetlerle ağırlık veriyoruz. Ticaret Bakanlığının ortaya koymuş olduğu uzak pazarlar hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz Türkiye'nin çok fazla pay almadığı pazarlarla ilgili çalışmalara başladık. Bu hafta içinde Güney Kore'ye, ocak ayı sonu itibarıyla Venezuela'ya gideceğiz. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika'yı hedef pazarlar haline getirdik. Eyalet eyalet gezip oradaki mevcut pazarlarımızı yukarıya doğru çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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“PARİTE İHRACATÇIYI ZORLUYOR”

Gültepe, parite değişiminden dolayı ihracatçının ciddi zorluklar yaşadığını anlatarak, "2021 avro dolar paritesi ortalamasının 1,15 civarında olduğunu biliyoruz. 2022 yılında parite gittikçe aşağıya düştü. Parite değişiminin Türkiye'nin ihracatına etkisi 10 ayda 12 milyar dolar oldu. Aslında şu anda biz 264- 265 milyar doları konuşan bir Türkiye'den bahsedecektik. Kayıpla beraber rekabetçiliğimiz düştü. Avronun dolara karşı değer kazanması bizi diğer ülkelere göre daha avantajlı hale getirir." ifadelerini kullandı.


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