FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu: Kapı 14.025 TL’den aralanacak! En uygun asgari ücret için harekete geçildi

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu: Kapı 14.025 TL’den aralanacak! En uygun asgari ücret için harekete geçildi

28.11.2023 10:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının kasım ayı sonuçları yayınlandı. Buna göre; açlık sınırı 14 bin 25 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL oldu. 1 Aralık’ta başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde Ocak 2024 asgari ücret zammı oranına ilişkin ipucu veren veri de böylece açıklanmış oldu. Buna göre Türk-İş’in masaya bu en az 14 bin TL teklifi ile oturacağı öngörülüyor.

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu: Kapı 14.025 TL’den aralanacak! En uygun asgari ücret için harekete geçildi

Son dakika: Net asgari ücret şu an için 11.402 TL olarak uygulanıyor. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak zammı için bir kez daha harekete geçiyor. Asgari ücrete yeniden zam gelecek. Öncesinde kritik bir ipucu geldi. Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

fklv4

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

Türk-İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

iStock-872965830

GIDA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu.

iStock-1355862961

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret Ocak 2024 zammı oranını belirlemek için 1 Aralık’ta bir araya gelecek. 15 kişiden oluşan komisyon üyeleri yaklaşık 1 aylık bir toplantı maratonunun ardından Ocak 2024 zammı oranını ve asgari ücret rakamını açıklayacak.

iStock-1518829821

BAKANLIK EN UYGUN ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR

Masada enflasyon oranlarının kriter olarak yer alması bekleniyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRK LİRASI (204)

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Görüşmelerde işçi temsilcisi Türk-İş’in ise geçmiş dönemlerde olduğu gibi açlık sınırını kırmızı çizgi olarak belirterek masaya oturması bekleniyor. Pazarlıkların ise en az bu rakamdan başlayabileceği ifade ediliyor. Yeni asgari ücretin ise enflasyon tahminlerine göre 16-17 bin TL aralığında bir rakama tekabul edeceği konuşuluyor.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BDDK'dan kredi kartı ve banka kartı için onay!BDDK'dan kredi kartı ve banka kartı için onay!
Kiracılara ihbarname gönderildi: Yüzde 700 zam!Kiracılara ihbarname gönderildi: Yüzde 700 zam!
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
''Çantamdan GPS cihazı çıkınca çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''

''Çantamdan GPS cihazı çıkınca çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''

Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi

Bu belirtileri gösteriyorsanız test yaptırın! Daha önce böylesi hiç görülmedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yeni ipucu

O paralar emeklilere geri ödeniyor

O paralar emeklilere geri ödeniyor

Emekli promosyon ödemeleri için bankalar düğmeye bastı

Emekli promosyon ödemeleri için bankalar düğmeye bastı

Kiracılara ihbarname gönderildi: Yüzde 700 zam!

Kiracılara ihbarname gönderildi: Yüzde 700 zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.