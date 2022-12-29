Son dakika: Asgari ücret ve TL mevduata stopaj desteği kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı. Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.

TL MEVDUATA STOPAJ DESTEĞİNDEKİ SÜRE UZADI

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir kararda ise, TL mevduata sağlanan stopaj desteğindeki süre 31 Aralık'tan 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



