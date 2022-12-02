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  4. SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 7.700 TL iddiası! Türk-İş Başkanı 7.786 dedi, Cumhur İttifakı'ndan gelen yüzde 40 açıklaması yeniden gündem oldu

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 7.700 TL iddiası! Türk-İş Başkanı 7.786 dedi, Cumhur İttifakı'ndan gelen yüzde 40 açıklaması yeniden gündem oldu

02.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' ve '2023 asgari ücret ne kadar olacak?' soruları Türkiye'nin gündeminde. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Atalay canlı yayında ilk kez rakam vererek, 'tebessüm ettirmeyen' asgari ücrete imza atmayacaklarını söyledi ve kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtti. Bununla beraber milyonlarca kişi asgari ücret zammı ile ilgili gelecek olan haberleri ve açıklamaları takip ederken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin tahmini yeniden gündem oldu.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 7.700 TL iddiası! Türk-İş Başkanı 7.786 dedi, Cumhur İttifakı'ndan gelen yüzde 40 açıklaması yeniden gündem oldu

Son dakika asgari ücret haberi... Tüm Türkiye, 2023 asgari ücretin netleşeceği güne kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamma ilişkin çok sayıda rakam verilmesine rağmen vatandaşlar, yapılan tahminleri de dikkatle takip ediyor. İşçi ve işveren kesimi asgari ücretin enflasyonun üzerinde 8 bin lira seviyelerinde olmasını talep ediyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplumu tebessüm ettirmeyecek asgari ücret kararının altına imza atmayacaklarını söyleyerek kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücret ile ilgili son dönemde sıklıkla konuşulan 7 bin 700 TL rakamını işaret eden Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları yeniden gündem oldu. İşte son dakika asgari ücret haberine ilişkin tüm detaylar...

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabi aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra , son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ İLK KEZ RAKAM VERDİ: 'EN DÜŞÜK 7 BİN 785 LİRA'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, canlı yayında ilk kez rakam vererek, “tebessüm ettirmeyen” asgari ücrete imza atmayacaklarını söyledi ve kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtti. Akkol da, “İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE TAKVİM BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.

Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.
Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

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