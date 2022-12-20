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Son dakika: Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Son yapılan o artış ortaya çıkardı! İşte kritik zirve öncesi kimsenin dikkat etmediği ipucu...

20.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret toplantısı bugün üçüncü kez yapılacak ve milyonların gelirini belirleyecek rakamı belirleyecek. 2022 yıl sonuna kısa bir süre kala ‘Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak’ sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek arttırıyor. Milyonların beklediği haber için kritik viraja girilirken taraflar da uzlaşmaya çok yakın. Peki Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte uzlaşılması beklenen o rakamlar ve tüm olası senaryolarla yeni asgari ücret…

Son dakika: Milyonlar nefesini tuttu! Artık yeni asgari ücret için rakam bekleniyor. Sadece saatler sonra pazarlık masası bir kez daha kurulacak ve bu kez rakamlar üzerinden pazarlık yapılacak. Asgari ücret 2022 yılında tarihi bir artışla 4.253 TL olmuş, yılın ikinci yarısında ise yüzde 30 artışla 5.500 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün ‘uzlaşı’ya varacağı tahmin edilen o rakama çevrildi. Ocak 2023 için enflasyon rakamlarının üzerinde bir artış beklenirken, uzlaşılacak rakam ise merak konusu oldu. Peki Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte tüm asgari ücret formülleri…

Neredeyse tüm Türkiye nefesini tutup asgari ücret için rakam beklerken, sadece saatler sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir kez daha toplanacak ve bu kez rakamlar üzerinden pazarlık yapılacak.

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Saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması heyecan yarattı.

BAKAN BİLGİN: UZLAŞMAYA VARILACAK

Bakan Bilgin, son açıklamasında "Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İPUCU

İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken, olası senaryolar ise bir bir sıralandı. Vergi Uzmanı Muhammed Bayram katıldığı bir televizyon programında asgari ücret zammı için kritik bir ipucu yakalandığını dile getirdi. “Hem işçi hem de işveren kesimini tatmin edecek bir rakam ortaya çıkacak” diyen uzman isim, “Buna ilişkin daha önce yaptığımız hesaplamalarda 8 bin liranın psikolojik sınır olduğunu söyledik. Aslında şöyle bir satır arası var. Geçtiğimiz gün lisans öğrencilerine verilen burslar arttırıldı. 850 liradan 1,250 TL’ye yükseltildi. Oradaki artış yüzde 47 oldu. Yani biz asgari ücret zam artış oranını yüzde 45 ila 50 arasında bekleyebiliriz. En düşük de yüzde 45 artarsa 7,975 lira yapar” ifadelerini kullandı.

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SİGORTA PRİMİNİ GEÇ ÖDEYENE YÜZDE 10 GECİKME ZAMMI

Hükümet tarafında ise tüm çalışanların vergi dışı bırakılması yönünde bir çalışma yapıldığı ifade ediliyor. Kazanç tutarını yükseltecek senaryo hakkında da değerlendirmede bulunan Bayram, “Haziran ayı sonunda getirilen yasa ile hem asgari ücretlinin üzerinden hem de asgari ücret kadarlık diğer ücretlerin üzerinden vergi yükü kaldırıldı. Bununla beraber sigorta prim sorunu doğdu. Şu anda yüzde 14+1 işçinin, yüzde 17,5 işveren sigorta primi bulunuyor. Ancak işveren için düzenli ödeme yapıldığında geçerli bu oran. Eğer geç ödeme yaparsa indirim yapılan 5 puan gecikme zammı olarak geri alınıyor. Yüzde 5’lik sigorta priminin geç ödeyen işveren için yüzde 10’a yükseltilmesi durumu söz konusu. Şu an asgari ücrette 8 bin lira üzeri rakamlar konuşulduğu için vergi indirimlerinin daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Zaten işverenin de buna ilişkin beklentisi var.

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VERGİ İNDİRİMİ DE MASADA

Masada sadece asgari ücretin olmayacağı öğrenildi. İşçi tarafı vergi diliminde de indirim isteyecek.

İŞVERENDEN PRİM DESTEĞİ TALEBİ

İşveren ise prim desteği talep edecek.

SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

Ancak yarınki toplantı sonrasında bir rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor. Masadan çıkacak rakamın önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın son dokunuşu yapacağı yeni asgari ücretin yarın AK Parti Grup Toplantısı'nda ya da ilerleyen günlerde milyonlar ile paylaşılması tahmin ediliyor.


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