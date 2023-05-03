FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Asgari ücret zammı için en düşük zam oranı netleşti! 9.799 TL şimdiden cepte: ‘Temmuz’da 12 bin TL…’

Son dakika: Asgari ücret zammı için en düşük zam oranı netleşti! 9.799 TL şimdiden cepte: ‘Temmuz’da 12 bin TL…’

03.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışan Temmuz ayını beklerken, Bakan Bilgin’in yaptığı açıklamalar heyecan yarattı. ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusu henüz yanıt bulmasa da yeni rakam için kritik ipucu veren Nisan ayı enflasyonu açıklandı. 4 aylık enflasyonun yüzde 15’i aşmasıyla asgari ücrete de en az yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Şimdiden 9.799 TL olarak hesaplanan asgari ücretin Temmuz’da ise 12 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

Son dakika: Asgari ücret zammı için en düşük zam oranı netleşti! 9.799 TL şimdiden cepte: ‘Temmuz’da 12 bin TL…’

Son dakika: Asgari ücret zammı için nefesler tutulmuş ekonomi yönetiminden gelecek mesajlara gözler çevrilmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında önemli bir açıklamada bulundu. 'Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, “"Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyim. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen birtakım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı… SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15’İ AŞTI

Bakan Bilgin’in açıklamasının ardından maaş zamlarında baz alınacak enflasyon verisi TÜİK tarafından duyuruldu. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda ise 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi. Nisan ayı verisi ile 4 aylık enflasyon 15,21 oldu. Böylece Temmuz ayında belli olacak yeni asgari ücret için en düşük zam oranı şimdiden yüzde 15’in üzerine yükseldi.

1 (135)

EK ZAM GÜNDEMDE

Böylece Ocak 2023’te 8.506 TL olarak duyurulan asgari ücretin 4 aylık kesinleşen yüzde 15,21’lik enflasyona göre şimdiden 9.799 olmuş durumda. Ancak 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde olması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranın çok daha üzerinde yeni asgari ücreti açıklamasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

1 (141)

ÇİFT HANELİ ASGARİ ÜCRETE KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYOR

Ekonomist ve Finans Uzmanı Murat Özsoy, Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamaları sonrası son rakamlarla ilgili Haber Global’e yaptığı değerlendirmesinde, “Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz ayında açıklanacak olmasının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8.506,8 TL olarak açıklanması ile eski rakam olan 5.500 TL’ye göre yüzde 55, Ocak ayına göre de yüzde 100 oranında bir artış yapılmıştı. 2023 yılı tahmini olan yüzde 22,3 enflasyon oranı tutturulması çok iddialı ve zor bir hedef olduğunu daha geçen yıldan bu yana ısrarla söylüyorum.

Şu andaki gidişata baktığımızda peşi sıra gelen zam haberleri, gıda fiyatlarındaki artışlar, otomobil ve gayrimenkul piyasasına yönelik talepler, seçim ekonomisi, dolar/TL kurunun baskılanması sonucunda seçim sonrasındaki artış beklentileri gibi konular enflasyon hedefinin tutturulmasını nerdeyse imkansız hale getiriyor. Hal böyle olunca da bu yılın 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek asgari ücret ayarlaması ile Temmuz ayında net asgari ücretin çift haneli olmasına nerdeyse kesin gözüyle bakıyorum" dedi.

1 (159)

"TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET 12 BİN TL CİVARINDA OLACAK"

Özsoy asgari ücret tahminiyle ilgili, "Şu anda ilk 3 aylık enflasyon rakamlarına göre yansıtılması gereken fark zaten yüzde 10 seviyesini aştı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki muhtemel gelişmeleri de düşündüğümüzde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 20’nin altında kalmasını çok az ihtimal olarak görüyorum. Bu halde bile baktığımızda zaten asgari ücretin net rakamının minimum 10 bin TL civarında olması gerekiyor. Benim tahminim ise açıklanacak rakamın yaklaşık 12 bin TL civarında olması yönünde" ifadesini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu... SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...
Şimdi moda değişti! Satılık ev ilanlarında rekor artış: İki nedeni var... '8-9 aydır bir kişi bile gelip bakmadı'Şimdi moda değişti! Satılık ev ilanlarında rekor artış: İki nedeni var... '8-9 aydır bir kişi bile gelip bakmadı'
Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…

SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Emekliye kademeli zam planı!

Emekliye kademeli zam planı!

Yeni hamle geldi! Ucuz et ne kadara satılacak?

Yeni hamle geldi! Ucuz et ne kadara satılacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.