Son dakika: Asgari ücret zammı için en düşük zam oranı netleşti! 9.799 TL şimdiden cepte: ‘Temmuz’da 12 bin TL…’

Son dakika: Asgari ücret zammı için nefesler tutulmuş ekonomi yönetiminden gelecek mesajlara gözler çevrilmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında önemli bir açıklamada bulundu. 'Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, “"Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyim. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen birtakım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15’İ AŞTI

Bakan Bilgin’in açıklamasının ardından maaş zamlarında baz alınacak enflasyon verisi TÜİK tarafından duyuruldu. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda ise 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi. Nisan ayı verisi ile 4 aylık enflasyon 15,21 oldu. Böylece Temmuz ayında belli olacak yeni asgari ücret için en düşük zam oranı şimdiden yüzde 15’in üzerine yükseldi.

EK ZAM GÜNDEMDE

Böylece Ocak 2023’te 8.506 TL olarak duyurulan asgari ücretin 4 aylık kesinleşen yüzde 15,21’lik enflasyona göre şimdiden 9.799 olmuş durumda. Ancak 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde olması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranın çok daha üzerinde yeni asgari ücreti açıklamasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

ÇİFT HANELİ ASGARİ ÜCRETE KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYOR

Ekonomist ve Finans Uzmanı Murat Özsoy, Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamaları sonrası son rakamlarla ilgili Haber Global’e yaptığı değerlendirmesinde, “Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz ayında açıklanacak olmasının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8.506,8 TL olarak açıklanması ile eski rakam olan 5.500 TL’ye göre yüzde 55, Ocak ayına göre de yüzde 100 oranında bir artış yapılmıştı. 2023 yılı tahmini olan yüzde 22,3 enflasyon oranı tutturulması çok iddialı ve zor bir hedef olduğunu daha geçen yıldan bu yana ısrarla söylüyorum.

Şu andaki gidişata baktığımızda peşi sıra gelen zam haberleri, gıda fiyatlarındaki artışlar, otomobil ve gayrimenkul piyasasına yönelik talepler, seçim ekonomisi, dolar/TL kurunun baskılanması sonucunda seçim sonrasındaki artış beklentileri gibi konular enflasyon hedefinin tutturulmasını nerdeyse imkansız hale getiriyor. Hal böyle olunca da bu yılın 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek asgari ücret ayarlaması ile Temmuz ayında net asgari ücretin çift haneli olmasına nerdeyse kesin gözüyle bakıyorum" dedi.

"TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET 12 BİN TL CİVARINDA OLACAK"

Özsoy asgari ücret tahminiyle ilgili, "Şu anda ilk 3 aylık enflasyon rakamlarına göre yansıtılması gereken fark zaten yüzde 10 seviyesini aştı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki muhtemel gelişmeleri de düşündüğümüzde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 20’nin altında kalmasını çok az ihtimal olarak görüyorum. Bu halde bile baktığımızda zaten asgari ücretin net rakamının minimum 10 bin TL civarında olması gerekiyor. Benim tahminim ise açıklanacak rakamın yaklaşık 12 bin TL civarında olması yönünde" ifadesini kullandı.



