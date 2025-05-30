Son dakika | 'Asgari ücrete ara zam' için iki temas daha! Özgür Özel TÜİK rakamlarını işaret etti: "22 bin lira, 18 bin 500'e geriledi"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrete ara zam talebini gündeme getirdiği sendika temaslarına devam ediyor. Özel, bugün önce HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu, ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.
TÜRK-İŞ ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ergün Atalay "Komisyon için konuştuk ama bize dönüş yapılmadı. İşçi tezgahta huzursuz. Pazartesi toplantı yapacağız" dedi. Atalay ayrıca "Kamu emeği, kadını, mazlumu korur. Ama bizim ülkede öyle kararlar çıkıyor ki hep işçi aleyhine" şeklinde bir tepkisini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Ergün Atalay, "Dün bu saatlerde meclis başkanımız buradaydı. Çalışma bakanımız bunu biliyor. Yani ben burada Maliye Bakanı ne kadar biliyor bilmiyorum. Onunla ilgili de zaten bir dahaki basın toplantısında... Çeviri yapıyorlar ya sağır ve dilsizler. İşaret dili çevirmeni getirececeğim" diye konuştu.
Atalay, görüşmelerin şimdiye dek sonuçsuz kaldığını belirtip “Bugüne kadar bize ne menfi ne müspet bir teklif verilmedi” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında şunları söyledi:
Gelecek hafta asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla, temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Ortak fikir şu: Bu sene iktidar işçiyi, emekçiyi göre, bile ezdirdi. Enflasyon oranında zam verme sözünü gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenti enflasyonuna göre yapıyorlar. Böyle yapınca ne ortaya çıktı? TÜİK rakamlarıyla bile eksik asgari ücret belirlendi. Bugün 22 bin lira olan para TÜİK'in hesaplarına göre bile 18 bin 500 liraya geriledi.
İşverenle anlaşıp işçiye ücret dayatıyorlar. Asgari ücret talebini canlandırmalıyız.
Öte yandan Özgür Özel, HAK-İŞ ziyaretinin ardından basın toplantısında ise dün TBMM Başkanlığına sunulan infaz düzenlemesine ilişkin ilk kez konuşarak şunları söyledi:
Bu noktada şimdi adım atılmamasının yüksek tansiyon yarattığını biz de takip ediyoruz. Öyle şeyler söylendi ki sanki Kurban Bayramı'nda cezaevleri boşalacakmış gibi bir algı oluşturuldu. Şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor ve bunu yönetemiyorlar. Bu toplumsal mutabakat ve rıza üzerine hep birlikte sahiplenilir. ‘Her şeyi ben biliyorum’ diyenler bu işi de ellerine yüzlerine şimdi bulaştırdılar.
Sürecin ilk başında biz, ‘Parlamento'da bir komisyon kurun, herkes temsil edilsin, tüm kesimler temsil edilsin’ demiştik. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin yaklaşımından niceliksel olarak ayrı ama niteliksel açıdan konuşulması gereken şekilde düşünüyorum. Öyle 100 kişilik bir komisyonu çok kalabalık bulmakla birlikte parlamento komisyonu yaklaşımı bizim uzun süredir söylediğimiz bir mesele olduğu için de önemlidir. Bu konunun bir an önce gündeme alınması gerekiyor.
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