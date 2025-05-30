Son dakika | 'Asgari ücrete ara zam' için iki temas daha! Özgür Özel TÜİK rakamlarını işaret etti: "22 bin lira, 18 bin 500'e geriledi"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrete ara zam talebini gündeme getirdiği sendika temaslarına devam ediyor. Özel, bugün önce HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu, ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: ÜLKEMİZDE ÖYLE KARARLAR ÇIKIYOR Kİ HEP İŞÇİ ALEYHİNE

TÜRK-İŞ ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ergün Atalay "Komisyon için konuştuk ama bize dönüş yapılmadı. İşçi tezgahta huzursuz. Pazartesi toplantı yapacağız" dedi. Atalay ayrıca "Kamu emeği, kadını, mazlumu korur. Ama bizim ülkede öyle kararlar çıkıyor ki hep işçi aleyhine" şeklinde bir tepkisini dile getirdi.

BAKAN ŞİMŞEK'E TEPKİ GÖSTERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Ergün Atalay, "Dün bu saatlerde meclis başkanımız buradaydı. Çalışma bakanımız bunu biliyor. Yani ben burada Maliye Bakanı ne kadar biliyor bilmiyorum. Onunla ilgili de zaten bir dahaki basın toplantısında... Çeviri yapıyorlar ya sağır ve dilsizler. İşaret dili çevirmeni getirececeğim" diye konuştu.

Atalay, görüşmelerin şimdiye dek sonuçsuz kaldığını belirtip “Bugüne kadar bize ne menfi ne müspet bir teklif verilmedi” dedi.

ÖZEL'DEN İŞÇİLERE SENDİKA ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında şunları söyledi:

En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. Tüm emekçileri tercih edecekleri en uygun sendikada hızla örgütlenmeye davet ediyoruz. İşçinin sendikası yoksa ona kimse sahip çıkmaz. Bizler çıkmaya çalışırız ama işçinin esas derdini dile getirecek, onu koruyacak olan sendikasıdır. CHP iktidarında işçi sendikalı olacak.

"ASGARİ ÜCRET TÜİK RAKAMLARIYLA BİLE 3 BİN 500 LİRA GERİLEDİ"

Gelecek hafta asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla, temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Ortak fikir şu: Bu sene iktidar işçiyi, emekçiyi göre, bile ezdirdi. Enflasyon oranında zam verme sözünü gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenti enflasyonuna göre yapıyorlar. Böyle yapınca ne ortaya çıktı? TÜİK rakamlarıyla bile eksik asgari ücret belirlendi. Bugün 22 bin lira olan para TÜİK'in hesaplarına göre bile 18 bin 500 liraya geriledi.

İşverenle anlaşıp işçiye ücret dayatıyorlar. Asgari ücret talebini canlandırmalıyız.

Sert iklimin Türkiye'ye faydası yok. Millet müzakere siyaseti istiyor.

İNFAZ PAKETİNE İLK YORUM: ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR

Öte yandan Özgür Özel, HAK-İŞ ziyaretinin ardından basın toplantısında ise dün TBMM Başkanlığına sunulan infaz düzenlemesine ilişkin ilk kez konuşarak şunları söyledi: