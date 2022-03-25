Son dakika: Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: 'Vatandaşımızdan esirgemeyiz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" açıklamalarıyla asgari ücrete ikinci kez zam yapılması ihtimali son günlerin en çok tartışılan konuları arasında girdi.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı konusunda vatandaşın kafası karışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net bir açıklama geldi. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilere konuşan Erdoğan, “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir” diyerek şunları belirtti:

“Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.”

TURİZMDE RUBLE HAMLESİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken turizmde beklentilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan böyle bir dönemde turizmde bir patlama veya ciddi bir yükseliş olacağını söylemenin çok iddialı kaçacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ama Turizm Bakanım bu konuda çok çok gayretle ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor. Aynı şekilde biz de gerek Rusya gerek Ukrayna gerek Polonya, bütün bölgelerle yine görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Başta Putin olmak üzere onlar da turizmde biz özellikle önünü kesmeyeceğiz, teşvik edeceğiz ve Türkiye’ye vatandaşlarımızın gidişi noktasında herhangi bir engel koymayacağız dediler. Şunu da söylüyorlar; belki para konusunda Ruble, yani kendi milli paralarımızla bu işi yapalım diye bir çıkış söz konusu olabilir. Bunu zaten biz normal zamanda Rusya’ya teklif etmiştik. Milli paramızla, yerli paramızla bunları yapalım ve Ruble ile Türk Lirası olarak bunu çalıştıralım demiştik. Şimdi de haklılığımız tam ortaya çıkıyor ve Ruble-TL ve farklı ülkelerle de bunu o ülkelerin paralarıyla yapabileceklerini söylüyorlar. Bu adımı bu şekilde atacağız.”

“TURİST ÇEKME KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ”

“Bunun yanında Polonya Cumhurbaşkanı Duda da “Biz vatandaşlarımıza Türkiye’ye turizm için gitmeleri noktasında tavsiyede bulunuyoruz” dedi. Bize Ukrayna’dan 2 milyonun üzerinde, Rusya’dan 5 milyonun üzerinde turist geliyor. Biz Türkiye olarak güvenilir bir ülke olmamız hasebiyle turist çekme noktasında inanıyorum ki çok ciddi sıkıntılar yaşamayacağız ve İngiltere’den de biz bundan sonraki süreçte daha fazla turist alma imkanını da yakalayacağız” diyen Erdoğan, “Almanya’dan da hakeza öyle. Çalışıyoruz, çalışacağız. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile iyi bir görüşmemiz oldu ve Almanya-Türkiye arasındaki diyaloglardan da bundan sonraki süreç için ümitliyim” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.



