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Son Dakika - ASGARİ ÜCRETE Temmuz ayında zam gelecek mi? Milyonlar bekliyordu asgari ücret için net açıklama geldi

07.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki Kabine Toplantısının ardından 3600 ek göstergeyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tüm memurların gösterge puanlarının 600 artırıldığını belirten Erdoğan, asgari ücret zammı konusunda da net konuştu. Temmuz'da asgari ücrete net zam gelecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son Dakika - ASGARİ ÜCRETE Temmuz ayında zam gelecek mi? Milyonlar bekliyordu asgari ücret için net açıklama geldi

Son dakika asgari ücret haberleri... Milyonlarca kişi asgari ücretle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Artan enflasyon nedeniyle asgari ücrete zam geleceğine yönelik iddialar ilgi uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki Kabine sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücret zammı için yılbaşını işaret etti.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de net ifadeler kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

'Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.'

ENFLASYON MESAJI

'Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının asıl nedeni tek başına bu başlık değildir. Dünyanın içinden geçtiği şu ekonomik buhranda tercihi finansal ilizyonlardan yana kullanmak kesinlikle doğru değildir. Biz bunu yapmayacağız.'

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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