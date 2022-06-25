Son dakika | Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Yüzde 45'lik zam oranı masada: Asgari ücretin 6 bin TL olacağını düşünüyorum

Son dakika: Asgari ücrete zam görüşmelerinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alınacak zam kararının haftaya açıklanacağını duyururken, Temmuz ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde bir ek zam yapacaklarını açıkladı. Bakan Bilgin'in bu sözleri sonrası gözler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrilirken, benzer bir zam oranının da asgari ücret için yapılabileceği konuşulmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorularına yanıt ararken; 4 bin 253 TL olan asgari ücret yüzde 35'lik bir zam gelirse 5 bin 741 TL'ye, yüzde 40'lık bir zam gelirse 5 954 bin TL'ye ve yüzde 45'lik bir zam gelirse 6 bin 166 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 6 BİN TL'NİN ÜZERİNE Mİ ÇIKACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken, ortaya atılan rakamlar da dikkat çekti.

Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRETİN 6 BİN TL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında, dikkat çeken bir asgari ücret tahmininde bulundu.

Asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia eden Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

YÜCEL: "ASGARİ ÜCRET 6 BİN 166 TL OLMASINI BEKLİYOUZ"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise "Asgari ücrette ekmek teknesini de korumamız gerekiyor. Asgari ücretin 6 bin 166 lira olmasını umuyor ve bekliyoruz." dedi.

ÖZAL: "ASGARİ ÜCRET 6116 TL OLMASI GEREKİYOR"

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal da Açlık sınırının 6 bin lira olduğu bir yerde asgari ücretin 6116 TL olması gerekiyor. Zaten son altı aylık eflasyon yüzde 38 civarında. Enflasyon üzerinde bir fark verilirse harika olur. Bu esnafa da yansır." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI İÇİN YÜZDE 45 TAHMİNİ

Ekonomist Yusuf Dinç, yüzde 45'lik bir zammın yapılabileceğini belirtirken, "Yüzde 45 oranındaki tutar, İstanbul özelindeki reel tutar. Burada bu zam yapılırsa piyasa gerçeklerine getirilmiş olur. Türkiye mali disiplini çok güçlü bir ülke. Vergi dilimlerinde bir düzenlemeye gidilebilir."

"5 BİN TL" İDDİASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan kulislerde asgari ücretin 5 bin TL olabileceği de konuşuluyor.

BAKAN BİLGİN'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde sosyal bir koruma ilave zammı yapacaklarını bildirdi. Bilgin, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KamuSen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Geçen yıl enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını ve tarihi bir adım atarak asgari ücretteki vergileri kaldırdıklarını anımsatan Bilgin, bu artışın işsizliğe yol açması yönündeki endişelerin gündeme getirildiğini ancak Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla istihdamın da arttığını söyledi.

Başlangıçta dört çalışma grubu için verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge düzenlemesini bütün gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının bu ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip olduğunu anlattı.

KAMU ÇALIŞANINA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

Temmuzda yapılacak düzenlemelerle bu rakamların kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldıracağını kaydeden Bilgin, "Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran onlara sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Daha önce kamu çalışanları ve emeklilerine ilave haklar verdikleri gibi bu defa da enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi gerçekleştireceklerini bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Sadece kamu çalışanlarımızı, memurlarımızı mı? Hayır. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta işçi sendikalarımızla bugün sabah da işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun tahribatını da onaracak."

SENDİKALAŞMA VURGUSU

Kamuda sendikalaşma oranının yüksek olduğuna ancak özel sektörde bu oranın çok düşük kaldığına dikkati çeken Bilgin, "Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalaşmaya karşı tavır almasın. Emekle sermaye sosyal bakımdan bir araya gelmeden, sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi ilanihaye devam ettiremeyiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş da katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

NUMAN KURTULMUŞ: "ALIM GÜCÜNÜN DESTEKLENMESİ GEREKİR"

Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım.

"EK ZAM TALEBİ KAMU GÖREVLİLERİNE DE YANSIYACAK"

Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır."



