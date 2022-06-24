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Son dakika: Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: 'Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız'

24.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu çalışanları için son dakika açıklaması geldi. Vedat Bilgin, Temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacaklarını duyurdu. Bakan Bilgin ayrıca, asgari ücrete ek zamla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika: Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: 'Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız'

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu çalışanları için Temmuz zammı açıklaması geldi . Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada Temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" diye konuştu.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
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