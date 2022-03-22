Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den tartışmaları bitirecek sözler

Son dakika haberi: Asgari ücret için Haziran ayında ikinci bir zam yapılacağı iddiaları günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına son noktayı koydu. Bilgin, ''Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık'' dedi.

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR OLURSA DEĞERLENDİRİLİR" DEMİŞTİ

Bakan Bilgin, Dünya gazetesine verdiği röportajda asgari ücrete zam konusuna değinmişti. Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: " Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme gelmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

