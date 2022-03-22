FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den tartışmaları bitirecek sözler

Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den tartışmaları bitirecek sözler

22.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete zam gelecek mi? Vedat Bilgin, 'Çok önemli bir artış yaptık. Bu tartışmaları yersiz buluyorum' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den tartışmaları bitirecek sözler

Son dakika haberi: Asgari ücret için Haziran ayında ikinci bir zam yapılacağı iddiaları günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına son noktayı koydu. Bilgin, ''Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık'' dedi.

tl11

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR OLURSA DEĞERLENDİRİLİR" DEMİŞTİ

Bakan Bilgin, Dünya gazetesine verdiği röportajda asgari ücrete zam konusuna değinmişti. Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: " Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." ifadelerini kullanmıştı.

hesaplama3

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme gelmişti.

hesaplama

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır faizli kredi isteyenler için 84 ay vadeli fırsat!Sıfır faizli kredi isteyenler için 84 ay vadeli fırsat!
Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Kredi, Ziraat Bankası’ndan olacak! 1 yıl geri ödeme yok!

Kredi, Ziraat Bankası’ndan olacak! 1 yıl geri ödeme yok!

Altın fiyatları ile ilgili çok konuşulacak yorum

Altın fiyatları ile ilgili çok konuşulacak yorum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir kaşık yeterli! Bağırsakları harekete geçirir, tertemiz yapar

Bir kaşık yeterli! Bağırsakları harekete geçirir, tertemiz yapar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.