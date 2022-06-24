Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Tek tek hesaplandı: 6 bin liraya yaklaşacak! İki formüllü zam reçetesi…

Son dakika haberi... Yılda bir kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü öne çıkarken, iki formülün de bir arada kullanılması ile yeni hesap rakamlar ortaya çıktı. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

ASGARİ ÜCRET İÇİN ERDOĞAN İLE TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ARASINDA GÖRÜŞME

Hükümete, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Yapılan görüşmede Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışma yapıldığı bilgisini verdi.

ERDOĞAN BU TARİHİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında Temmuz zamlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan memur ve emeklinin Temmuz’da alacağı zamma ilişkin, “Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuzda enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız” derken asgari ücret beklentileri içinse bir kez daha o tarihi işaret etti. Erdoğan, asgari ücret ara zam beklentilerine yönelik, “Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki şubat-martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyecek” açıklamasında bulundu.

UMUTLANDIRAN AÇIKLAMALAR ART ARDA YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Çalışmalar yapılıyor" cevabını verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'ENFLASYON FARKI' VE 'PRİM' FORMÜLÜ

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, milyonların gözü kulağı asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammında yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet tarafından gelen 'Enflasyon farkı' ifadeleri dikkat çekti. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü masada masada yer alıyor. Bunun yanında iki formülünde değerlendirilip karma bir formül ortaya çıkabilir.

Birçok kalemde gelirleri artıracak Temmuz zammı çalışması, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor. Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 3 maddede Temmuz zammı için çalışmalarını yürütüyor.

MERKEZ BANKASI YENİ RAKAMLARI PAYLAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı ve 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak netleşti. Öte yandan Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77'ye yükseldi. Bununla beraber 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 40,75 oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL

Asgari ücret Temmuz zammı için masada yer alan formüllerden en öne çıkanı 'Enflasyon farkı' hesabı olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 olarak hesaplanmıştı. Buna göre asgari ücret hesabı şöyle oldu.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ %14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRET 7.043,13

SGK PRİMİ %14 986

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 70,43

KESİNTİLER TOPLAMI 1.056,43

NET ASGARİ ÜCRET 5.986,66

6 aylık beklentilere göre yapılan asgari ücret hesabı ile net asgari ücret 5.986 TL olarak ortaya çıktı. Kesintiler toplamı da 1.056 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL

Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.

KESİNTİLERİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI GÜNDEMDE

Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar kesintilerin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması değerlendiriliyor.

OCAK DÖNEMİNDE 6 AYLIK ENFLASYON KISTAS OLACAK

Eğer kesintilerin tamamının devlet tarafından karşılanması kabul edilirse, 6 ay boyunca kesintiler toplamı devlet tarafından karşılanacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.

İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMET KANADININ TOPLANTI YAPMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışma yürütüyor. Yapılacak kapsamlı çalışma sonrası Bakan Bilgin'in, asgari ücrete zam konusunda işçi ve işveren tarafıyla toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yapılacak toplantının ardından ortaya çıkan rakam Erdoğan'a sunulacak. Yeni asgari ücreti Başkan Erdoğan açıklayacak.

Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı birlikte çalışma ve sosyal güvenlik hayatında birçok maaş ve ödeme başta olmak üzere tüm gelirler artacak.



