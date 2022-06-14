SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI? CHP'den hükümete flaş çağrı!

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam yapılması konusunda Temmuz ayına yaklaşıldıkça beklentiler de arttı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan yüzde 52’lik zammın yüzde 73,5’a yükselen enflasyon karşısında erimesi asgari ücrete zam konusunu hem hükümet hem de muhalefet kanadında yer aldı. Hükümet, ‘vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz’ parolası ile hareket ederken açıklamalar art arda yapıldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM’in düzenlediği İhracatın Şampiyonları ödül töreninde, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Temmuz ayında enflasyon farkıyla, ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları milyonlarca çalışanı yeniden heyecanlandırdı.

İLK ÖNERİ CHP'DEN

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü iyileştirmek için yapılacak asgari ücrete ara zam için de muhalefet partilerinden rakam önerileri gelmeye başladı. İlk rakam önerisi geçtiğimiz haftalarda CHP'den gelirken; ana muhalefet partisi yayınladığı raporla asgari ücretin 5 bin 225 lira olmasını talep etti.

Bu gelişmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bir açıklama yaparak asgari ücretin Temmuz'da en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi. Muhalefet tarafından asgari ücrete ilişkin son açıklama ise partinin bir diğer Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamasında hükümete seslenerek, asgari ücrete Temmuz’da zam yapılması çağrısında bulundu.

Asgari ücret temmuz ayında arttırılmalıdır! — Engin Özkoç (@enginozkoc) June 14, 2022

GÖZLER 4 TEMMUZ’A ÇEVRİLDİ

Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.



