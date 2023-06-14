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SON DAKİKA: Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj! 10 bin, 11 bin liralar konuşulurken heyecanlandıran açıklama: ‘Elimizden gelen…’

14.06.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Asgari ücrete ara zam için dün ilk görüşme gerçekleştirildi. Refah payı ile yüzde 30-35 arasında artış yapılarak 11 bin liranın üzerine çıkması beklenen yeni asgari ücret için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan ‘Elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ derken memur maaş zammı için de o tarihi işaret etti. Peki asgari ücret 2023 ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj! 10 bin, 11 bin liralar konuşulurken heyecanlandıran açıklama: ‘Elimizden gelen…’

Son dakika asgari ücret haberleri… Milyonların yeni maaşını belirleyecek asgari ücrete zam görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda masaya rakam gelmezken, taraflar ekonomik veriler ışığında görüşmelerin yol haritasını belirlediği ifade edildi. Toplantı sonrası yeni asgari ücret rakamının ne olacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan maaşlara ilişkin kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar…

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SON DAKİKA: ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Önce Kıbrıs ardından da Azerbaycan’a gerçekleştiren Erdoğan dönüş yolunca en çok merak edilen konulara açıklık getirdi. “Asgari ücretle ilgili bir beklenti var, onunla ilgili toplantılar yapılıyor, kafanızda net bir rakam var mı? Bir de en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak demiştiniz, temmuz ayı itibarıyla bu gerçekleşecek mi?” sorusuna da yanıt veren Erdoğan, “Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten Temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak” diyerek milyonlara çok net mesaj verdi.

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MASADA RAKAM KONUŞULMADI

Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak asgari ücret Tespit Komisyonu toplantısınınsonunda yaptığı açıklamasında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. TÜRK-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” demişti.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette enflasyon rakamları ve refah payı dikkate alınarak belirlenecek yeni rakam için birkaç tahmin var. Bunlardan en çok öne çıkanı ise yüzde 30-35 formülü oldu. 5 aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından 15,26 olarak açıklanırken Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde gelmesi bekleniyor. Sadece 6 aylık beklenen yüzde 20’lik enflasyon artışı ile de net 8.506 lira olan asgari ücret 10 bin liranın üzerine yükselecek. Yüzde 10-15’lik bir refah payı artışı ile net asgari ücret 2023 rakamının 11.058 TL ila 11.483 TL arasında olması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı. Normal şartlarda Asgari Ücret Komisyonu çalışmaları bir aya yakın sürüyor ancak ara zam döneminde yeni rakamın 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde açıklanması planlanıyor. Erdoğan’ın 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde rakamı duyuracağı ifade ediliyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

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