Son dakika... Asgari ücrete zamda ‘seçim jesti’ yok! 'Bir takım gerekçeler alt alta diziliyor’ dedi: Hedef enflasyon ihtimali güçlendi

Son dakika haberleri... 2024 asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırdı. Milyonlarca çalışan için asgari ücret zammı maratonu 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Enflasyon rakamlarının referans olacağı yeni maaşlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belli olacak...

ASGARİ ÜCRETE REFERANS OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde milyonların yeni maaşını belirleyecek süreci başlatmak için masaya oturacak. Yeni dönem için taleplerin çok farklı olmasından dolayı daha çetin geçmesi beklenen görüşmelerde uzlaşı aranacak. Enflasyon rakamları, geçim maliyeti gibi kriterlerin referans olacağı asgari ücrette dördüncü toplantının ardından rakam belli olacak. Net asgari ücret 2024 rakamı belirlendikten sonra ise Şubat ayından itibaren çalışanların hesabına geçecek.

15.205 LİRA ALT SINIR OLDU

TÜİK geçtiğimiz günlerde 5 aylık enflasyon rakamının yüzde 33,36 olduğunu duyurdu. Şu an 11.402 TL olan net asgari ücret 2023 rakamı için alt sınır da böylece çizilmiş oldu. Buna göre zam pazarlığında en düşük olarak 15.205 TL’den başlaması bekleniyor. Bu rakam şimdilik kesin gibi görünüyor. Sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ açıklaması gösteriliyor. Ayrıca Erdoğan asgari ücrete ara zam için de ‘tek artış’ yapılacağının mesajını verdi.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından ise, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek" ifadelerini kullandı.

ANKARA KULİSLERİNDEN ASGARİ ÜCRET İDDİASI

Tüm bu gelişmelerin üzerine asgari ücrete zam için Ankara kulislerinden yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekonomi Gazetesi Ankara Muhabiri Canan Sakarya, asgari ücrette yaklaşan yerel seçimler nedeniyle jest bekleyenlere, ‘Meclis’te yeni konuşulan haberlere göre bu kez bir seçim jesti olmayacak gibi. Hem kayıtdışılığın önlenmesi hem istihdamın korunması noktasında bir takım gerekçeler alt alta diziliyor. Yüzde 35-40’ı anca bulur ya da bulmaz şeklinde değerlendirmeler var. Yani 16 bin lirayı bile bulmayacağı bazı kurmaylar tarafından dile getiriliyor. Ama herkes masanın iradesine saygılı. Kulislere yansıyan bilgiye göre 17 bin TL’den biraz dönüş var gibi" dedi.

HEDEF ENFLASYONA GÖRE Mİ ZAM YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamasında zamların hedef enflasyona göre olacağını söylemişti. Yıl sonu için Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini gelecek yıl için yüzde 36 olarak duyururken asgari ücret zammında bu rakamın baz alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor. Şu an 11.402 lira olan net asgari ücretin bu hesapla 15.506 lira olması bekleniyor. Bu da Ankara kulislerinde konuşulan rakam ile uyuşuyor.

ASGARİ ÜCRETTE SENDİKANIN TALEBİ

Sendikalar ise iki ebeveynin çalıştığı dört kişilik bir aileyi yoksulluk sınırı veya üzerinde tutacak bir asgari ücret talep ediyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in Kasım ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL. Önümüzdeki yıl enflasyonla birlikte bu daha da artacak. Ancak Kasım ayı baz alınsa bile sendikaların asgari ücret talebi neredeyse 23 bin TL’ye denk geliyor.







