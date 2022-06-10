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Son dakika: Asgari ücretle ilgili yeni açıklama: ' Temmuz ayında en az..'

10.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Enflasyon rakamlarının yüzde 70'i aşmasıyla birlikte asgari ücrete zam konusunda beklenti doğmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini vurgulamıştı. Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam ilgili haberi bekliyor. Öte yandan asgari ücrete zamla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken öneri geldi.

Son dakika: Asgari ücretle ilgili yeni açıklama: ' Temmuz ayında en az..'

Son dakika: Çalışanların merak ettiği, asgari ücrete zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranlar büyük ölçüde belli oldu. Gözler asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini vurgulamıştı. Asgari ücretle ilgili son açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ıgeldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücretin Temmuz'da en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi. Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

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'ASGARİ ÜCRET EN AZ 6 BİN LİRA OLMALI'

CHP'li Altay, Türkiye'nin, enflasyon oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek "Bizden kötü 5 ülke var, millet bunların yarısının yerini haritada bile bilmez. Bizi kıskanan Avrupa'da, yüzde 73 ile birinciyiz. Beyefendi pişkin pişkin çıkıp 'Enflasyon yok, hayat pahalılığı var.' diyebiliyor." şeklinde konuştu.

Konut kira bedelinde artış oranının yüzde 25'i geçememesine ilişkin düzenlemeyi hatırlatan Altay, "Kiralardaki artış maalesef yüzde 100'lerde. Bu tabloda kiracı ve ev sahibi mağdur. Sadece kirayla geçinen ev sahibi de sadece asgari ücretle geçinen ve yarısını kiraya veren vatandaş da var. Nasıl olacak bu iş? Ucubelik devam ediyor." dedi.

Açlık sınırının 6 bin 18 lira olduğunu kaydeden Altay, "Asgari ücretle arasında 2 bin liralık bir açık var. Asgari ücretle geçinen milyonlardan bahsediyoruz. Daha önümüzde 6 ay var. Açlık sınırı 6 bin 18 lirayken bu insanların 4 bin 253 lirayla yaşamaları mümkün değil Erdoğan. Buna bir çare hep beraber bulacağız. Gel ah, vebal alma, milleti aç açık bırakma. Temmuz ayında asgari ücreti yeniden belirlemek ve 6 bin lira yapmak zorundayız. Yok başka çaresi. Patlar insanlar" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" dedi.

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ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ: 'İVEDİ BİR ŞEKİLDE...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyon rakamları için vatandaşın gelirini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi. Nebati’nin, “Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir” sözleri ile asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı bekleyen milyonlarca kişi heyecanlandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları tamamlandı ve zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan CHP
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