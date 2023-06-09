SON DAKİKA | Asgari ücrette '500 dolar' beklentisi! 11 bin 500 TL olur mu? Peş peşe açıklamalar...

Son dakika: Milyonlarca çalışan '2023 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken, gözler Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in '500 dolar civarı' mesajı sonrası kulislere konuşulan rakamlar da netleşiyor. Kulislerde asgari ücretin 11 bin 500 TL olup olmayacağı tartışılıyor. İşte asgari ücret zammıyla ilgili son detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalara başladığını söylerken dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleye dikkat çekti.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası AK Parti'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" diye konuştu.

Asgari ücret zammı konusunda gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, gazeteci Melik Yiğitel'in yaptığı değerlendirme gündem oldu.

"TEMMUZ'DA MAĞDUR ETMEYECEK BİR ARTIŞ OLACAK"

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Yiğitel, Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in '500 dolar civarı' mesajını hatırlatırken; "Temmuz'da mağdur etmeyecek bir artış olacak" diye konuştu.



