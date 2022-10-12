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  4. SON DAKİKA | Asgari ücrette '9 bin TL' iddiası gündem yarattı! Bakan Bilgin'den tepki: Ya süreçten bihaberler ya da...

SON DAKİKA | Asgari ücrette '9 bin TL' iddiası gündem yarattı! Bakan Bilgin'den tepki: Ya süreçten bihaberler ya da...

12.10.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin 9 bin TL olacağı iddiaları gündem yaratırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Henüz bir rakam telaffuz etmenin doğru olmadığını belirten Bakan Bilgin "Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" diye konuştu.

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete 9 bin TL olacak iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi. Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

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"ASGARİ ÜCRET İÇİN ŞİMDİDEN RAKAM TELAFFUZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde. " diye konuştu.

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GELİR VERGİSİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz" dedi.

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Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
seneye AKP iktidarı bitti bitti
asgari ücret altı Bin Yeter devlete yuklenmeyelim
yapacakları 7000 lira oda zaten zamlarla geri alınır

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