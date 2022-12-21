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SON DAKİKA | Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! Asgari ücrete gelen zamla birlikte hangi kalemler değişecek?

21.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan asgari ücret zammında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün üçüncü kez pazarlık masasına oturdu. Türk-İş Genel Başkanı'ndan 9 bin liralık teklif geldi. Ancak toplantı sonunda uzlaşmaya varılamadı. Asgari ücrete gelen zam ile çok sayıda kalemde de artış yaşanacak. Kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı ile ilgili merak edilenler...

SON DAKİKA | Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! Asgari ücrete gelen zamla birlikte hangi kalemler değişecek?

Asgari ücret 2023 son dakika haberi… Milyonlar nefesini tuttu! Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı beklenirken kritik gelişme yaşandı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız" dedi. Diğer taraflarda da açıklama yapılmadı. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları…

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TÜRK İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 'BİZİM ASGARİ ÜCRET TEKLİFİMİZ 9 BİN LİRADIR'

Ergün Atalay, "20 gündür süren bir süreç. Üçüncü toplantı yapıldı. Biz ayın 1'inde dedik ki; TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. Yoksulluktur, açlıktır bununla ilgili bizim 40 senedir yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk 10 bin lira. Böyle bir ifade kullandık. 20 gündür 'TÜRK-İş’in teklifi 7 bin 785...' Biz hiçbir yerde bunu söylemedik, bizim bir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İŞ’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Erdoğan asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu. Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Asgari ücret zammıyla ilgili Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin 9 bin lira olması durumunda hangi kalemlerde ne kadar artış yapılacak? İşte haberin detayları...

REFAH PAYI OLUR MU?

' Türk-İş'in 9 bin lira teklifine baktığınızda 9 bin lira olması halinde yüzde oransal olarak 63,6 zamma tekabül ediyor. Dolayısıyla bu 9 bin lira kabul edildiği takdirde refah payının da dahil edildiğini ifade edebiliriz. Asgari ücrete geçen sene yüzde 95 yapıldı ama işverene maliyet yüzde 80 olmuştu. Aradaki yüzde 15 farkı hükümet gelir ve damga farkından vazgeçerek çalışanların daha fazla ücret almasını sağlamak için yapmıştı. Burada aynı yöntem ile işverenlere destek yapılabilir.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BAZI KALEMLERDE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

-Son dönemde EYT ile gündem olan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması gibi kalemleri doğrudan etkileyecek. Örneğin askerlik ve doğum borçlanmasının günlük miktarı şuanda 69 lira. Varsayalım ki bu rakam yüzde 64 arttığında işte bu rakamın 110 liraya geleceği görülüyor.

-Yine yurt dışı boçlanması benzer şekilde, asgari ücretin artış oranında artacak.

-İşçilerin lehine olan artışlar da var. Örneğin işsizlik ödeneği gibi...Brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az yüzde 80'inden fazla olamıyor. Onlarda artış oranında artacak.

-Genel Sağlık Sigortası da brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında olduğu için o kalemi de etkileyecek.

'ASGARİ ÜCRETİN GENİŞ ETKİSİ VAR'

Asgari ücretin adı 'asgari ücret' ama etkisi azami. Yani geniş etkisi var.

-Örneğin evde bakım parası almak için evde bulunanların kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3/1'den daha az olması gerekiyor.

-Diğer ücretlere de etkisi var. Asgari ücretin üzeride alan işçilerin bu anlamda maaşlarına da doğrudan etkisi olmasa da diğer çalışanlar da asgari ücrete zam yapılan zam oranını kendi maaşlarına önemli ölçüt olarak düşünüyor'


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asgari ücret İşsizlik Maaşı genel sağlık sigortası

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