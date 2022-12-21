SON DAKİKA | Asgari ücrette dördüncü toplantı ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı başında başlayan asgari ücret toplantılarında dün üçüncü toplantı gerçekleştirilmişti. Milyonlarca kişinin gözünü çevirdiği toplantı sonrasında ilk kez bir rakam verilmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamıştı. Atalay "Türk- İş’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" demişti.

BAKAN BİLGİN'DEN DÖRDÜNCÜ TOPLANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu açıklama sonrasında gözler dördüncü ve son toplantıyla ilgili gelecek açıklamaya çevrilmişti. Son toplantıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. ,

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Maalesef dün sonuçlanmadı, bir sonraki toplantının tarihi henüz belli değil."

