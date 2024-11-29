SON DAKİKA | Asgari ücrette tarih belli oldu! Toplantı takvimi netleşti... Milyonlar 10 Aralık'a kilitlendi

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonların yeni yıldaki zamlı maaşlarını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak.

TÜRK-İŞ VE TİSK TEMSİLCİLERİ MASADA OLACAK

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye toplantılara katılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.