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Asgari ücret için herkesin kulağına gelen rakamlara rest! TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay: Bunlar toplumu mutlu etmez

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
29.11.2024 11:57
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Asgari ücret pazarlığının yapılacağı masa şekillenmeye başladı. 2025 asgari ücret zammı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunda belirlenecek. Masada aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu olmak üzere 4 işçi de olacak. Bu arada TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücret için konuşulan rakamları tepkiyle karşıladı. Atalay 2025 asgari ücreti için izlenmesi gerektiğini savunduğu yol haritasını paylaştı. Peki asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte gündemdeki senaryolar...

Asgari ücret için herkesin kulağına gelen rakamlara rest! TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay: Bunlar toplumu mutlu etmez

Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması için artık sayılı günler kaldı. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Pazarlık masasında 4 işçi asgari ücretlilerin sesi olacak. Asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerektiğini savunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın çıkışıyla tartışma yeni bir boyut kazandı. Atalay "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil" diye konuştu.

MİLYONLARI ETKİLEYECEK ASGARİ ÜCRET 15 KİŞİLİK MASADA BELİRLENECEK

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları aralık ayı itibarıyla başlayacak.

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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4 İŞÇİ ASGARİ ÜCRET İÇİN SÖZ SÖYLEYECEK

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti.

AA-20241128-36321082-36321080-TURKIS_GENEL_BASKANI_ATALAY_CAYIRHAN_TERMIK_SANTRALININ_OZELLESTIRILMESI_KARARININ_IPTALINI_ISTEDI

ERGÜN ATALAY: ASGARİ ÜCRET KONUŞULUNCA ÜRÜN VE HİZMET FİYATLARINA ZAM YAPILMAYA BAŞLADI

IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.

Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

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"ASGARİ ÜCRET EN BÜYÜK TİS NİTELİĞİNDE"

Asgari ücretin Türkiye'deki en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak."

Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil." ifadesini kullandı.

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"RAKAM YAŞAM KOŞULLARIMIZI İYİLEŞTİRSİN"

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi.

Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız." diye konuştu.

Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi.

Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz." ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücret halihazırda 17 bin 2 lira. 2025 için geçerli olacak asgari ücret; Merkez Bankasının yüzde 44’lük hedefi oranında artış yapılması durumunda 24 bin 483 lira olacak.

Merkez Bankasının 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21 oranında zam yapılması durumunda ise asgari ücret 20 bin 572 liraya yükselecek.

Zam oranı 2025 üst bandı olan yüzde 26 olarak hesaplanırsa ise yeni asgari ücret 21 bin 422 lira olacak.

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(AA)

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asgari ücret Ergün Atalay
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