Son dakika: Asgari ücrete zamla ilgili açıklamalar art arda geldi! Temmuz ayına dikkat

Son dakika: Milyonlarca kişi asgari ücrete ara zamla ilgili arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Enflasyon rakamları sonrasında memur ve emeklilere Temmuz'da yapılacak zam oranı netleşirken, asgari ücrete de ara zam yapılması gündeme geldi. Asgari ücret ara zamla ilgili hükümetten art arda açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yakmıştı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan, gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ: 'İVEDİ BİR ŞEKİLDE...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyon rakamları için vatandaşın gelirini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi. Nebati’nin, “Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir” sözleri ile asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı bekleyen milyonlarca kişi heyecanlandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları tamamlandı ve zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.



