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Son dakika: AK Parti'den canlı yayında EYT ve asgari ücret açıklaması

08.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 3600 ek gösterge sonrası gündeme gelmesi beklenen EYT ve asgari ücrete zamla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin tamamlanmasının ardından sıra EYT'nin çözüme kavuşacağı bilgisini vermişti. Asgari ücrete ara zam ve EYT ile ilgili son açıklama AK Parti'den geldi. İşte asgari ücret ve EYT' ile ilgili son dakika gelişmeleri....

Son dakika: AK Parti'den canlı yayında EYT ve asgari ücret açıklaması

Son dakika: Milyonlarca EYT'li ve asgari ücretliyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Memurların 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT’lilerin durumuna çevrilmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'nin yaptığı açıklamada, “Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan canlı yayında EYT ve 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Sarıeroğlu ayrıca 'asgari ücrete ek zam gelecek mi?' sorusuna da cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu satırbaşları:

Çok şükür ete kemiğe büründü ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün Meclis’te sağlık çalışanlarımızla alakalı 14 maddelik teklif sunuldu. Toplu sözleşmelerde 6 aylık düzenleme yapılıyor. Sene başında enflasyon net oturduktan sonra sene başında bu sürece başlamak daha uygun olacak.

İnşallah tüm artışlar, yapılacak çalışmalar yapıldıktan sonra 7 aylık süre içerisinde ilgili taraflarla istişareler devam eder sene başında tüm çalışanlarımızı ilgilendirecek düzenlemelerimizi hayata geçirmiş oluruz diye umut ediyoruz.

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MEMUR SEN'İN TALEBİ

Kamu personel yönetimi sistemimiz hem çalışanlarımız hem emeklilerimizle ilgili sistem teknik bir sistem. 5 ayrı cetvelde kamu görevlilerimiz düzenleniyor. 15 derece, 9 kademeye ayrılıyor. 12 tane hizmet sınıfımız var. Çok teknik bir alan. O yüzden yaptığımız düzenleme devrim niteliğinde bir düzenleme. 4 meslek grubuyla ilgiliydi. Ancak bu istişare süreçlerinde kamu görevlilerimizden gelen talepler 4 meslek grubunda yapılacak oynamanın farklı handikaplara yol açacağı sebebiyle kapsam genişletildi. Hiç göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfına bile 600 gösterge verildi. Aslında herkesin terfi ettiğini söyleyebiliriz.

ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İTİRAZI

Tüm öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge, 2 yıllık polis memurlarımızı 3600 ek göstergeye çıkarılmış durumda. Din görevlilerimizin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmış durumda. Yardımcı hizmet sınıfı dahil tüm kamu çalışanlarına 600 puan veriliyor. Bu süreç hala istişareye açık. Meclis’e gelecek. O süre içerisinde Çalışma Bakanlığı’mız istişareyi başarılı bir şekilde yürütecektir. Uzlaşma ile toplu sözleşme tamamlandı. Asgari ücrette tarihimizin en yüksek oranında artış söz konusu oldu.

MEVCUT ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Şimdi biliyorsunuz temmuz ayında toplu sözleşmemiz yapıldığı zaman ilk 6 ay için yüzde 5 ikinci altı ay için yüzde 7 oranın artışımız ve üzerinde enflasyon farkı verilecekti. Temmuz ayında bu hesaplamalar baştan yapılacak. Aralık sonunda tekrar yapıldığı taktirde muhakkak artışlar olacak.

Bu süreç daha çok emekli maaşlarını ve tazminatlarını etkileyen bir süreç ama maaşlara da yansıması olacak.

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5.3 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR. BUNUN DEVLETE MALİYETİ NE OLACAK?

5.3 milyon kişiyle ilgili hesaplamayı yapabilmemiz için son aşamayı görmemiz lazım. Yıl başında tüm artışlar yapıldığında maliyeti belli olacak. Biz emekçilerimiz için yaptığımız her şeyi bir maliyet unsuru olarak görmüyoruz.

Şu an için televizyonlarda tablolar yayınlanıyor. Dün Çalışma Bakanlığımız mevcut durumu açıkladı. Emekli ikramiyelerinde 50 bin liraya kadar çıkan bir artış söz konusu. Çok ciddi bir artış söz konusu.

İŞÇİ EMEKLİLERİNE ADIM ATILACAK MI?

İstişare, ortak akıl, birlikte çalışma AK Parti’nin başarı hikayesinin merkezinde olan husustur. Önümüzdeki dönemlerde gerekli değerlendirmeler Kabine tarafından yapılacaktır.

EYT’LİLER HAKKINDA

Biz sosyal politikalara seçim öncesi diye bakmıyoruz. Gelecek hafta 17.18’inde çok kapsamlı, engelli STK’larından kadınlara her alanda yardım yapan kesimlerle çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Roman vatandaşlarımızla daha önce çalıştay yaptık. İlgili tüm kesimleri buraya davet ediyoruz. Sadece seçim odaklı değil, sahada beklentiler odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan Bey masada dedi. Muhakkak bir yol haritası vardır diye düşünüyorum.

OCAKTA YÜZDE 30.95 EMEKLİLERE ZAM YAPILDI. SON 5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35.64. BU RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKILABİLİR Mİ?

Bakanımızın açıkladığı tüm kamu çalışanlarının ücret sistemleriyle alakalı bir düzenleme içerisindeyiz dedi. Diğer verilecek rakam enflasyon farkıdır. Onun dışında bakanlığımızın kamu çalışanlarına yönelik ücret çalışması olduğunu Bakanımız ifade etti.

Enflasyon farkının hesaplanma yöntemi bellidir. İlgili sendika uzmanları hesaplayıp koyacaktır. Onun üzerinde ücretlendirme modeliyle alakalı bakanlık tarafından yapılan bir çalışma var. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indirdik. Adalet Bakanı’mızın açıklaması oldu. Kira artışlarına sınırlama getiriliyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kabine arkadaşlarımız tüm imkanları seferber edecek bir anlayışla yol alıyoruz.

Muhalefetin bir dediği bir dediğine tutmuyor. Onlar karalama üzerine siyaset anlayışıyla yol alıyorlar. Biz milletimizi temel alarak yolumuza devam ediyoruz. Seçim tarihimiz bellidir. Değişiklik söz konusu değildir. 3600 ile ilgili düzenleme AK Parti’nin 2018 seçimine giderken vermiş olduğu bir sözdür. Bu düzenleme AK Parti’nin bugüne kadar vermiş olduğu sözlerin yerine getirilmesinin bir yansımasıdır.

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15 MİLYARLIK SOSYAL YARDIM PAKETİ HAKKINDA

1 sene boyunca düzenli olarak vatandaşımıza her ay verilecek. Aile desteği programı açıklandı bir de anaokulu programı açıklandı. Aile desteği programı sosyal yardımlardan faydalanan tüm kesimi kapsıyor. Sadece kamu görevlilerini kapsamıyor. Haziran’ın 3. haftasından itibaren sosyal yardımlaşma vakıflarından ve e-devletten başvurular alınacak. Kurban bayramı öncesi ödemeler gerçekleşecek. Gelir testi yapılmayacak. Sosyal yardımdan yararlanan bütün vatandaşlarımız yararlanıyor. Yaklaşık 300 lira ile 750 lira arasında değişen bir rakam onun kriterleri de bakanlık tarafından açıklanacak.

AK Parti insan odaklı siyaset anlayışının en temel temsilcisidir. Biz 2022 bütçemize 104 milyar liralık sosyal yardımlarla alakalı pay ayırdık. 44 kalemde yardım veriyoruz. Gıda ve barınmayla ilgili, engelli ve yaşlıklarla ilgili yardımlar, eşi vefat etmiş hanımlara yönelik 44 kalemde biz sosyal yardım sistemimiz var. 104 milyarlık bu pay her bir kalemle ilgili ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Mevcutta yardım alanlara dönük ek destek olacak. Sosyal yardım almayıp ihtiyaç duyan, gelirinde bir değişiklik olan tüm herkes başvurabilir. Kamu işçileri ve memurlar dışından herkesin başvurusuna açık bir sistemdir. Yeni başvururlarsa alacakları rakam, çocuk sayısı ve gelir testine göre belirlenmiş olacak.

Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Milli Eğitim Bakanı’mıza teşekkür ediyoruz. Özel anaokullarının açılması konusunda seferberlik içerisindeler. Çocuklarını anaokullarına yazdıran tüm velilerimiz bu sistemden yararlanmayı beyan ettiklerinde ücretsiz eğitim almayı devletimiz tarafından katkı sağlanacak bunun için de 500 milyonluk bir bütçede pay ayırmış durumda.

ASGARİ ÜCRETE DÜZENLEME GELEBİLİR Mİ?

Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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