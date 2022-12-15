Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 14 yıl sonra bir ilk

Son dakika: Piyasada gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevrilmişti. Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında piyasaların beklendiği gibi 50 baz puan artışa gitti. Böylece faiz oranı son 14 yılın en yüksek seviyesine geldi

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 2,00'da yüzde 2,50'ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 10 Aralık 2008 tarihinde görmüştü.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2,0'a, marjinal faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2,75'e yükseltti.

ECB açıklamasında, "Bugün Yönetim Konseyi 3 faiz oranının 50'şer baz puan artırmaya karar verdi ve enflasyon görünümündeki önemli yukarı yönlü revizyonu temel alarak faizleri daha da artırmayı bekliyor. Yönetim Konseyi faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefine dönmesini sağlamak için yeterince sınırlayıcı seviyelere istikrarlı bir hızla ulaşması için hala ciddi şekilde artırılmaları gerektiğine karar verdi. Faiz oranlarını sınırlayıcı seviyelerde tutmak talebi azaltarak zaman içinde enflasyonu düşürecek" ifadelerine yer verildi.

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