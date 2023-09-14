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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı! Euro/TL hareketlendi...

14.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Alınan kararla birlikte piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizi 25 baz puan artırıldı. Kararla birlikte euro/TL hareketlendi.

Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı! Euro/TL hareketlendi...

ECB'nin parasal politika karar metninde, refinansman faizinin 25 baz puan artışla yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4,00'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Metinde “Enflasyon düşmeye devam ediyor, ancak hala çok uzun sürü çok yüksek kalmasını bekliyoruz. Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır” ifadeleri yer aldı.

Piyasalarda ECB'nin 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme olasılığı yaklaşık yüzde 62 olarak fiyatlanmıştı.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE REVİZYON

Avrupa Merkez Bankası(ECB), enflasyon tahminlerini 2023 ve 2024 için yukarı yönlü, 2025 yılı için ise aşağı yönlü revize etti. ECB toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, 2023'te ortalama enflasyonun yüzde 5,6, 2024'te yüzde 3,2 ve 2025'te yüzde 2,1 olacağını öngörüyor. Önceki tahminler 2023 yılı için yüzde 5,4, 2024 yılı için yüzde 3,0 ve 2025 yılı için yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyordu.

ECB, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon için öngörülen patikayı 2023'te ortalama yüzde 5,1'e, 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 2,2'ye revize etti. ECB, Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye, 2024 yılı beklentisini yüzde 1,5'ten yüzde 1,0'e ve 2025 yılı beklentisini yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e çekti

EURODA SON DURUM

Karar öncesinde gün içinde 29,39 TL seviyesine yükselen euro/TL, kararın açıklanmasının ardından şu sıralar 28,80 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Ayrıntılar geliyor...


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Euro Avrupa Merkez Bankası

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