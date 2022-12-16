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Son dakika | Avrupa'nın en büyüğü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açılışında 'doğal gaz' mesajı: Yeni müjdeleri paylaşmak için gece gündüz çalışıyoruz

16.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisi unvanına sahip olacak Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi bugün hizmete alınıyor. Tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazla ilgili mesajlar verirken "Yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca "Ülkemizi gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız" diye konuşurken " Trakya doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Avrupa'nın en büyüğü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açılışında 'doğal gaz' mesajı: Yeni müjdeleri paylaşmak için gece gündüz çalışıyoruz

Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama sistemi tam kapasiteyle hizmete alınıyor. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

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"EN YOĞUN DÖNEMDE DAHİ TALEBİN 4'TE 1'İNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Tesisimiz günlük 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir. Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecek.

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  • Türkiye Yüzyılı ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduk. 20 yıla sığdırdığımız asırlık işlerimize harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz.

"ENERJİDE HALA CİDDİ BİR DIŞARI BAĞIMLILIĞIMIZ SÖZ KONUSU"

  • Bugün de birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Son dönemde maruz kaldığımız saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü ve kararlı hale getirerek tahkim ettik.

  • Bugün Türkiye kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17. büyük arzına sahip ülkesidir. 160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. 2021'de 51 milyar dolara yaklaşan maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Enerjide hala ciddi bir dışarı bağımlılığımız söz konusu. Türkmenistan'dan ülkemize gerek doğal gaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yaptık.

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"YENİ KEŞİFLERİN MÜJDESİNİ PAYLAŞMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

  • Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretim alanında da yaşanıyor. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkartacak, ardından daha büyük keşifler için yolumuza devam edeceğiz.

"ENERJİ ALANINDA BAMBAŞKA BİR SEVİYEYE YÜKSELECEĞİZ"

  • Amacımız, ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Değerli dostum sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Ülkemizi gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız. Böylece, özellikle Trakya doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Halen toplamda 20 milyar dolarlık yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisini de bu tabloya eklediğimizde artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz.

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  • Enerji vizyonumuzu, 2053'te birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik.
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