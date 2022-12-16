Son dakika | Avrupa'nın en büyüğü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açılışında 'doğal gaz' mesajı: Yeni müjdeleri paylaşmak için gece gündüz çalışıyoruz

Bugün de birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Son dönemde maruz kaldığımız saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü ve kararlı hale getirerek tahkim ettik.