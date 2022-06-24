Son dakika: Ayçiçek yağı için yeni karar alındı! 31 Aralık’a kadar…

Son dakika: Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 1 Temmuz gününden geçerli olmak üzere, 12. Fasıl, (Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem) kapsamında 6 numaralı dipnota karşılık gelen ürünlerde gümrük vergisi 31 Aralığa kadar sıfırlandı. Bu fasıl dip notunda daha önce bazı ülkeler için vergi istisnası bulunuyordu ve süre de 2020 yılı için sınırlıydı. Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler arasında çiçeklerin yetiştirilmesi amaçlı tohumlar, orman ağaçlarının tohumları, çiçek tohumları, meyve ağaç tohumları bulunuyor.

Kararla, 13. Fasıl (Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar) ile 15. Fasıl (Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar) bazı ürünlerde gümrük vergisi yine 31 Aralık 2022 günü sonuna kadar sıfırlandı. Bu karar da 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, mısır ve aspir yağları, palm yağı, olein, ayçiçek yağı, rep, kolza, hardal yağları ile çeşitli alt ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta bir genelge ile bu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında iç piyasadan temin edilmesini fiili olarak yasaklamıştı. Başka bir ifade ile bu ürünleri kullanarak üretim yapan ihracatçıların, hammaddeyi ithal etmesi hükme bağlanmıştı.



