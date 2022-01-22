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Son dakika: Ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta fiyatları düşecek mi? Bakanlık çalışmalarında sona geldi, indirim etikete yansıyacak

22.01.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ayçiçek yağı, un ve yumurta fiyatları için Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Bakanlığın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışmayla birlikte KDV oranlarında düzenlemeye gideceği öğrenildi. Söz konusu düzenleme sonunda ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta gibi ürünlerde fiyatların düşmesi bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sinyalini verdiği ve etiketlere yansıması beklenen indirim düzenlemesinin detayları...

Son dakika: Ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta fiyatları düşecek mi? Bakanlık çalışmalarında sona geldi, indirim etikete yansıyacak

Son dakika: Temel gıda fiyatlarında indirim beklentisi oluşturan düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlığın KDV oranlarında yapacağı düzenlemenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce sinyalini verdiği çalışmayla birlikte özellikle ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta gibi temel gıda fiyatlarının düşmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA: TEMEL GIDADA KDV DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Gazete'de yer alan habere göre; söz konusu çalışmanın ana hatlarının oluşması için farklı alternatiflerin değerlendirildiği; Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başlandığı öğrenildi.

AYÇİÇİÇEK YAĞI, UN, SÜT VE YUMURTA FİYATLARI DÜŞECEK

KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. Böylelikle; KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin, temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da bekleniyor. Bu bağlamda; un, yumurta, süt ay çiçek yağı gibi yüksek etiketli ürünlerin fiyatlarında ciddi bir iyileşmenin olması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

erdoğan kdv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve mevcut düzende farklı oranlarda uygulanan KDV oranları ile ilgili kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti. Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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