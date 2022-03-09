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Son dakika! Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

09.03.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son günlerde ayçiçek yağı fiyatları ülkenin en büyük gündemi haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası fiyatlar artışa geçerken, bu artışın stokçuluk yüzünden daha da fazla olduğu belirtildi. Yaşananlara tepki gösteren İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, fiyatların yakında düşeceğini söyledi ve, "2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek." dedi

Son dakika! Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı dolaylı yoldan birçok şeyi etkilerken, ülkemizde de ayçiçek yağı fiyatlarının artmasına neden oldu. Buna ek olarak stokçular da eklenince fiyatlar bir hayli yükseldi. yağ konusunda adeta 'kriz' çıkarken, art arda yapılan açıklamalar yağ stoğunun yeterli olduğu yönünde oldu. Konuya ilişkin bir açıklama da İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir'den gelirken, stokçulara tepki göstererek, yağ fiyatlarındaki düşüş için tarih verdi. İşte haberin detayları...

Son günlerde ayçiçeği yağı üzerinden oluşturulmaya çalışılan “yok” algısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yıllık bitkisel sıvı yağ üretiminin yüzde 70’ni yerli olarak üretildiğine dikkat çeken tarım sektörü temsilcileri, spekülatif söylemlerle vatandaşı stokçuluğa yönlendirilmesine tepkili. Yenişafak'ın haberine göre, Türkiye’nin sıvı yağ stokları ve yeni sezondaki rekolte beklentisini değerlendiren İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, şu anda stoklarda yeterince ürün olduğunu vurguladı.

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"TÜRKİYE YAĞIN YÜZDE 30'UNU İTHAL EDİYOR"

Türkiye'nin bitkisel yağ üretiminde yüzde 65-70’lerde kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Ömer Demir, “Kalan yüzde 30'u ithal ediyoruz. İddia ediyorum ki yılsonuna kadar yağ ithal etmeyelim yine de sıkıntı yaşamayız. Raflara gelirsek, 2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu inanılmaz sayıda yağ satışı yapıldı ve çok büyük bir kazanç elde edildi vatandaşın üzerinden. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek. Türkiye’de ne zeytinyağı ne de ayçiçeği yağı sorunu vardır. Türkiye’de stokçuluk sorunu vardır” dedi.

"KAZANAN, KAOSTAN BESLENENLER OLUYOR"

Ürünü üretenin para kazanamazken aracı satıcıların kat kat fazla kazandığını ifade eden İstanbul Ziraat Odası Başkanı, “Yaşanan panik ve kaos havasının amacı insanları korkutmak. Bunun üzerinden para kazanmak ve siyasi rant elde etmek. Muhalif medyada da bu görüntülerin özellikle servis edilmesi, kriz varmış gibi lanse edilmesi tamamen planlıdır. Daha önce yapamadıklarını 2022'de gıda üzerinden, ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Korku anındaki reaksiyonları iyi biliyorlar. Bunun üzerinden oynuyorlar. Kazanan yine kaostan beslenenler oluyor. Bu kriz yapay bir kriz ve tamamen algılarla yönetiliyor. Devletimiz en kısa sürede buna çözüm bulacaktır” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE STOKÇULUK SORUNU VARDIR"

Türkiye’nin tarımda daha köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu belirten Ömer Demir, bu alanda işi bilen uzmanlarla çalışmak gerektiğini ve radikal kararlar alınmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Demir, “Profesörlerle, kurullarla bu iş olmaz. Tabii ki onlara da ihtiyaç var ama kesinlikle yeni düzenlemeler yapılması lazım. Türkiye’de ne zeytinyağı ne de ayçiçeği yağı sorunu vardır. Türkiye’de stokçuluk sorunu vardır” diye konuştu. Ürünü üretenin 2 lira kazanırken, satıcının o üründen 20-30 lira kazandığını aktaran Demir, bunun son derece yanlış olduğunu, asıl üreticinin kazanmasının gerektiğini dile getirdi.

"BAKANLIĞIN ÜSTÜEN DÜŞENİ YAPMASI LAZIM"

Tarım Bakanlığı’nın da üstüne düşeni yapması gerektiğini belirten Demir, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ken ben hatırlıyorum sürekli toplantı yapardık. Bu şekilde sorunları hızlı çözüyorduk. Bugün yanıbaşımızda savaş var. Tarımda ve ticarette, yaptırım gücü olan yeni bir sistem kurulmalı. Bakanlıklara bu konuda çok iş düşüyor. Ben sürekli çiftçiyle, üreticiyle beraberim. Haftanın 5 günü onların sorunlarını dinliyorum. Türkiye’nin tarımda önü oldukça açık.”

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