FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili flaş karar! Bazı maddeler iptal edildi

SON DAKİKA | AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili flaş karar! Bazı maddeler iptal edildi

13.07.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi.

SON DAKİKA | AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili flaş karar! Bazı maddeler iptal edildi

Son dakika: AYM'den öğretmenlerle ilgili flaş bir iptal kararı geldi. Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi.

AYM 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu, Genel Kurul gündeminde karara bağladı.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:

  • Kanun'un 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda..." ibaresi

  • Kanun'un 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi

  • Kanun'un 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası

  • Kanun'un 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi

  • Kanun'un 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar..." ibaresi,

  • Kanun'un 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası'de...
Bakan duyurdu: Gençlere ücretsiz verilecek! Bakan duyurdu: Gençlere ücretsiz verilecek!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yüzde 18 zamMilyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yüzde 18 zam
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı son dakika öğretmenlik meslek kanunu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.