SON DAKİKA | AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili flaş karar! Bazı maddeler iptal edildi

Son dakika: AYM'den öğretmenlerle ilgili flaş bir iptal kararı geldi. Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi.
AYM 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu, Genel Kurul gündeminde karara bağladı.
Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:
Kanun'un 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda..." ibaresi
Kanun'un 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi
Kanun'un 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası
Kanun'un 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi
Kanun'un 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar..." ibaresi,